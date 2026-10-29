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Exportações de bruto russo caem em novembro para alimentar refino de diesel

economia

Em novembro, as exportações de petróleo bruto russo via portos do Báltico e Mar Negro devem cair entre 100 e 200 mil barris por dia em relação a outubro. A redução não indica escassez física de reservas, mas uma realocação operacional: o bruto que antes partia em navios agora alimenta as unidades de refino domésticas. O motor dessa mudança é o acordo firmado em 9 de outubro entre Moscou e Washington para estabilizar o mercado global de combustíveis, no qual a Rússia assumiu o compromisso de aumentar o fornecimento de diesel em resposta à crise no Oriente Médio.

Ильинский НПЗ
Photo: commons.wikimedia.org by 58togyll, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
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Processamento como gargalo e resposta

A estratégia de exportação muda porque a capacidade de processamento se tornou o ativo estratégico. Com a conclusão da manutenção programada das refinarias, a indústria redireciona o fluxo de matéria-prima para a produção de óleo diesel, cumprindo as cotas de exportação liberadas pelos EUA em troca do alívio sancionatório. Aqui, a restrição efetiva não é a disponibilidade do recurso, mas a capacidade das torres de destilação e catalisação de converter o bruto em produto específico dentro do prazo acordado. O preço do diesel no mercado spot deixa de ser a única variável; o que importa agora é a taxa de conversão e a logística interna de transporte do bruto até as plantas.

Restrições logísticas e físicas

Apesar do redirecionamento, o fluxo de exportação enfrenta friccões concretas que limitam a oferta negociável. No Mar Negro, o risco de segurança em Novorossiisk gera atrasos de até três semanas na carga dos petroleiros, aumentando o custo de oportunidade do espaço em navios. Simultaneamente, a sazonalidade impõe uma barreira física: a deterioração da situação de gelo interrompe a navegação ativa pela Rota do Mar do Norte, bloqueando a rota de escoamento do petróleo Urals para a Ásia. Esses fatores não alteram a quantidade extraída, mas reduzem a fração do volume disponível para contratos de venda à vista, transformando capacidade nominal em disponibilidade latente.

Tendência de produção e consequência

Este realinhamento ocorre sobre um fundo de retração da produção. Dados da OPEP apontam uma queda na extração russa, com o prognóstico oficial para 2026 ajustado ao menor nível dos últimos 17 anos já em setembro. Para o mercado global, o efeito imediato é o aumento da oferta de diesel, que pode amortecer os picos de preços na logística e na indústria. Para o setor russo, o custo não está apenas financeiro, mas estrutural: as cadeias logísticas são forçadas a se adaptar a um novo eixo de escoamento, priorizando a eficiência do refino sobre o volume bruto exportado. A consequência sustentada é a troca de uma receita de venda de bruto por uma margem de refino e exportação de derivados, exigindo maior precisão no balanço entre estoque de matéria-prima e capacidade de processamento utilizável.

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Author`s name Olesya Kireeva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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