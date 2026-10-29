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Banco de Moçambique traça horizonte complexo: a instabilidade externa dita o rumo de 2027

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Banco de Moçambique prevê pressão nos preços e subida do custo de vida no início de 2027

O Banco de Moçambique antecipa uma subida generalizada dos preços e o consequente aumento do custo de vida durante o primeiro trimestre de 2027. O alerta foi feito pelo Governador da instituição, Felisberto Navalha, na abertura do 51º Conselho Consultivo, realizado na província de Tete.

Самора Моисеш Машел - 20 метикалов Мозамбик
Photo: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
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Segundo o Governador, a pressão inflacionista a curto prazo será impulsionada por fatores internos e externos. Internamente, destacam-se a incerteza sobre a inflação importada, a evolução da dívida pública, os atrasados do Estado e os impactos de choques climáticos, especificamente o fenómeno El Niño. No plano externo, Navalha apontou as tensões geopolíticas na Europa e no Médio Oriente, que afetam a oferta global de bens, os fluxos de comércio internacional e os preços de alimentos e combustíveis.

Perspetivas de crescimento e conjuntura económica

Apesar da previsão de inflação, o Banco Central prevê que a economia mantenha uma recuperação moderada para 2027 e para o médio prazo, com o desempenho da indústria extractiva, agricultura e serviços a servirem de motores.

Sobre o cenário atual, o Governador referiu que o crescimento em 2026 mantém-se moderado, embora insuficiente para melhorar a qualidade de vida da população. Foi destacado que, após uma contracção de 0,2% em 2025, a economia cresceu apenas 1,7% no segundo trimestre de 2026, valor que se situa abaixo do potencial e dos objetivos de combate à pobreza.

Quanto à inflação anual, Navalha recordou a trajetória recente: após subir de 4,41% em abril para 7,51% em junho — reflexo do ajuste nos preços dos combustíveis líquidos -, o indicador abrandou para 6,31% em setembro.

Sistema financeiro e mercado cambial

O Governador reportou a solidez do sistema financeiro, com indicadores em setembro que superam os mínimos regulamentares: rácio de solvabilidade de 29,0% e rácio de liquidez de 55%, enquanto o crédito malparado se manteve próximo dos 7,0%.

No mercado cambial, registou-se estabilidade, embora com volumes elevados de transações ligados à indústria extractiva e projetos de gás natural:

  • Compras de divisas por bancos comerciais (até setembro de 2026): 6,50 mil milhões de dólares (um aumento de 859 milhões face a 2025).
  • Vendas aos clientes: 6,41 mil milhões de dólares (um aumento de 718 milhões face ao período homólogo).

Contudo, Navalha admitiu a existência de dificuldades no acesso a divisas, o que revela fragilidades na distribuição da liquidez do sistema. No entanto, garantiu que o país detém reservas internacionais confortáveis, equivalentes a cerca de cinco meses de importações de bens e serviços (excluindo os grandes projetos).

Felisberto Navalha sublinhou que, caso os cenários adversos se agravem, o Banco de Moçambique poderá reverter a atual postura de Política Monetária, enfatizando que a consolidação fiscal e reformas estruturais continuam a ser fundamentais para a geração de emprego e recuperação económica.

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Author`s name Anastasiya Zhukova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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