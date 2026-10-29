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Banco Mundial prevê subida de 18% nos preços dos alimentos entre 2025 e 2027

economia

As projeções mais recentes do Banco Mundial desenham um cenário de pressão inflacionária persistente, onde a instabilidade geopolítica deixa de ser um fator externo para se tornar o motor direto do custo de vida. A instituição estima que os preços dos alimentos subam 18% entre 2025 e 2027, reflexo direto de ruturas nas cadeias de abastecimento provocadas por conflitos armados.

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Photo: commons.wikimedia by Сергей Конеген, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
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O impacto mais imediato sente-se na energia. Para este ano, prevê-se um salto de 32% nos preços energéticos, impulsionado sobretudo pela volatilidade no Médio Oriente. O mecanismo é claro: a tensão regional empurrou a média do barril de Brent de 69 dólares em 2025 para os 91 dólares atuais.

Contudo, a trajetória do petróleo para o próximo ano depende de variáveis políticas críticas. O Banco Mundial antecipa um regresso da média para os 79 dólares por barril, mas este cenário assume que não haverá uma escalada nos confrontos entre Israel, os EUA e o Irão após as eleições intercalares americanas de 3 de novembro. Caso a instabilidade se intensifique, a projeção muda drasticamente, com o Brent a poder atingir os 105 dólares em 2027.

Esta volatilidade não se limita aos combustíveis. O custo de produção agrícola será pressionado por subidas previstas de 14% nos fertilizantes e de 25% nos metais este ano. Na prática, isto significa que o custo de produzir alimentos aumenta na base da cadeia, o que, somado às dificuldades de transporte, transfere a fatura final para o consumidor e para as empresas do setor agroalimentar.

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Author`s name Evgenia Rumyantseva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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