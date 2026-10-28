A Rússia mantém a liderança global em reservas de gás natural e ocupa a segunda posição em volume de extração, conforme dados divulgados pelo Kremlin para o oitavo encontro do Fórum dos Países Exportadores de Gás (FPEG) em Moscou. A posição do país no mercado energético baseia-se na escala de seus recursos físicos e na reestruturação da infraestrutura de escoamento.
A resiliência do setor gasífero russo está vinculada à transição de modelos de entrega. Para reduzir a dependência de gasodutos fixos, o país expandiu a capacidade de processamento e produção de Gás Natural Liquefeito (GNL), permitindo a entrega de carga em mercados geograficamente distantes. Esse redirecionamento para o Oriente demanda investimentos massivos em novas magistrais de transporte e terminais, impactando a demanda industrial por metalurgia e engenharia de máquinas.
O FPEG, que concentra a maior parte da capacidade de oferta mundial, detém indicadores que definem a segurança energética global. De acordo com Yuri Ushakov, assessor do presidente Vladimir Putin, a composição do mercado controlada pelos membros do fórum é a seguinte:
A viabilidade dos ativos russos a longo prazo sustenta-se na projeção de crescimento do consumo global, que pode atingir 5,2 trilhões de metros cúbicos. Mesmo com a narrativa de transição energética para fontes renováveis, o gás natural permanece como o combustível fóssil de menor impacto ambiental e maior disponibilidade econômica, mantendo a demanda ativa, especialmente nas economias em expansão da Ásia.
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