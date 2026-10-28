Rússia direciona mais de 80% das exportações industriais não energéticas para parceiros

As exportações não energéticas e não primárias da Rússia atingiram US$ 109,5 bilhões nos primeiros oito meses deste ano, um crescimento de 7,3%. O volume é impulsionado majoritariamente pelo setor industrial, que responde por US$ 80 bilhões do total, com o segmento de engenharia de máquinas consolidado como o principal motor de entrega de produtos manufaturados ao exterior.

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Redirecionamento de fluxo e capacidade logística

A estrutura de escoamento da produção industrial sofreu uma mudança geográfica profunda: mais de 80% das remessas de produtos não energéticos são agora destinadas a países parceiros. O fluxo de saída concentra-se especialmente em China, Índia, Belarus e Egito, onde o crescimento nas trocas comerciais tornou-se mais expressivo desde 2021.

Para viabilizar a execução desses pedidos e a manutenção da capacidade produtiva, o Estado mobilizou instrumentos de financiamento. Créditos subsidiados via ROSEXIMBANK asseguraram exportações na ordem de 680 bilhões de rublos. Adicionalmente, o programa corporativo de competitividade, implementado desde 2019, resultou em um incremento de 2 trilhões de rublos no volume de exportações.

Infraestrutura de entrega e expansão de plantas

A distribuição de produtos finais tem migrado para plataformas digitais, com marketplaces russos como Ozon, Wildberries e Yandex operando a logística de entrega em 14 países, abrangendo mercados na Turquia, Emirados Árabes Unidos, Etiópia, Mongólia, além de nações da CEI, UEEA e China.

Além da exportação de bens, a estratégia industrial avança para a instalação de capacidade produtiva no exterior através de parcerias. O Uzbequistão tornou-se o ponto focal para a criação de polos industriais, com projetos concretos de infraestrutura:

Technopolis "Khimgrad": Implementação dos parques industriais "Chirchik" e "Jizakh" na região de Tashkent.

Implementação dos parques industriais "Chirchik" e "Jizakh" na região de Tashkent. Bashkortostan e Khokimiyat de Tashkent: Estruturação do parque tecnológico "Bekabad".

Estruturação do parque tecnológico "Bekabad". Kamsky Park "Master": Desenvolvimento de operações na Zona Econômica Especial (ZEE) de Navoi.

Essa transição de simples exportação para a criação de joint ventures e plantas produtivas visa integrar a engenharia russa em cadeias tecnológicas de longo prazo, tentando mitigar gargalos de mercado e diversificar a base de entrega industrial.