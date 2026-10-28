As exportações não energéticas e não primárias da Rússia atingiram US$ 109,5 bilhões nos primeiros oito meses deste ano, um crescimento de 7,3%. O volume é impulsionado majoritariamente pelo setor industrial, que responde por US$ 80 bilhões do total, com o segmento de engenharia de máquinas consolidado como o principal motor de entrega de produtos manufaturados ao exterior.
A estrutura de escoamento da produção industrial sofreu uma mudança geográfica profunda: mais de 80% das remessas de produtos não energéticos são agora destinadas a países parceiros. O fluxo de saída concentra-se especialmente em China, Índia, Belarus e Egito, onde o crescimento nas trocas comerciais tornou-se mais expressivo desde 2021.
Para viabilizar a execução desses pedidos e a manutenção da capacidade produtiva, o Estado mobilizou instrumentos de financiamento. Créditos subsidiados via ROSEXIMBANK asseguraram exportações na ordem de 680 bilhões de rublos. Adicionalmente, o programa corporativo de competitividade, implementado desde 2019, resultou em um incremento de 2 trilhões de rublos no volume de exportações.
A distribuição de produtos finais tem migrado para plataformas digitais, com marketplaces russos como Ozon, Wildberries e Yandex operando a logística de entrega em 14 países, abrangendo mercados na Turquia, Emirados Árabes Unidos, Etiópia, Mongólia, além de nações da CEI, UEEA e China.
Além da exportação de bens, a estratégia industrial avança para a instalação de capacidade produtiva no exterior através de parcerias. O Uzbequistão tornou-se o ponto focal para a criação de polos industriais, com projetos concretos de infraestrutura:
Essa transição de simples exportação para a criação de joint ventures e plantas produtivas visa integrar a engenharia russa em cadeias tecnológicas de longo prazo, tentando mitigar gargalos de mercado e diversificar a base de entrega industrial.
Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter
Descubra como aproveitar melhor o micro-ondas para conservar seus alimentos e manter o aparelho em ótimo estado. Um guia crucial para a segurança na cozinha.