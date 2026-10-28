Nacala ganhou nova rota: Ethiopian Airlines liga o norte de Moçambique à Etiópia

A cidade de Nacala integrou, nesta terça-feira, 27 de Outubro, a rede internacional da Ethiopian Airlines. A ligação regular à capital etíope, Addis Abeba, foi inaugurada com a chegada de um Boeing 737-800, marcando um novo passo na conectividade aérea do norte de Moçambique.
A operação contará com três frequências semanais (terças, quintas e sábados), permitindo que os passageiros tenham acesso a mais de 130 destinos globais na África, Europa, Ásia e Américas através do hub de Addis Abeba. A aeronave inaugural chegou ao Aeroporto Internacional de Nacala às 14h25, após escala em Blantyre, no Malawi.
O Governador da Província de Nampula, Eduardo Mariamo Abdula, afirmou que a aposta da companhia aérea reflete a confiança no potencial estratégico de Nacala, destacando a importância das infraestruturas portuárias e da Zona Económica Especial para a atração de investimentos e o desenvolvimento do comércio e turismo.
O dirigente associou a concretização desta rota aos esforços de diplomacia económica do Presidente da República, Daniel Chapo, especificamente no reforço da cooperação com as autoridades etíopes para atrair capital estrangeiro ao país. Abdula sublinhou que esta medida contribui para um desenvolvimento territorial equilibrado, descentralizando as ligações internacionais.
A Secretária Permanente do Ministério dos Transportes e Logística, Irina Ribeiro, ressaltou que a nova rota otimiza a utilização do Aeroporto Internacional de Nacala e integra-se com as restantes infraestruturas da região, nomeadamente o porto de águas profundas e o Corredor de Nacala, essencial para as trocas comerciais com o Malawi e a Zâmbia.
O Governador de Nampula apelou ainda ao sector privado, incluindo empresários e operadores turísticos, para que aproveitem a nova conectividade para promover a província e atrair novos negócios, salientando a responsabilidade conjunta entre o sector público e privado para consolidar a viabilidade da rota e possibilitar o aumento futuro de frequências.
Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter
Descubra como aproveitar melhor o micro-ondas para conservar seus alimentos e manter o aparelho em ótimo estado. Um guia crucial para a segurança na cozinha.