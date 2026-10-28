Reservas de gás da UE situam-se nos 75% com custos de recarga acima da média

A União Europeia enfrenta o próximo inverno com um cenário de vulnerabilidade energética, onde a gestão de reservas de gás natural se torna um jogo de equilíbrio entre custos crescentes e dependências geopolíticas. Segundo o relatório mais recente da Agência de Cooperação dos Reguladores da Energia (ACER), as reservas do bloco situam-se nos 75% da capacidade (cerca de 848,6 TWh), um valor que, embora pareça robusto, permanece abaixo dos níveis históricos e da média dos últimos nove anos.

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O problema não reside apenas no volume armazenado, mas na mecânica de reposição. O final do inverno de 2025-2026 deixou as reservas em apenas 28% da capacidade — inferior aos 34% do ano anterior -, forçando uma recuperação lenta durante o verão. Esta inércia, combinada com a volatilidade do mercado, tornou a recarga dos depósitos significativamente mais cara: o custo estimado atingiu o pico de 27 mil milhões de euros, com o preço médio do gás injetado a registar o segundo valor mais alto da última década.

A fatura energética europeia foi severamente impactada pela instabilidade no Médio Oriente. A ACER estima que os conflitos na região tenham injetado um custo adicional entre 18 e 33 mil milhões de euros nas importações de gás para volumes equivalentes. Este sobrecusto não fica retido nas empresas importadoras; ele propaga-se por toda a cadeia de valor, traduzindo-se em tarifas mais altas para a indústria e para as famílias, além de pressionar os preços da eletricidade.

No plano estratégico, a UE está a alterar a sua arquitetura de abastecimento. Com a redução da oferta proveniente do Qatar e a meta de eliminar progressivamente o GNL russo até janeiro de 2027, os Estados Unidos consolidaram-se como o parceiro crítico, fornecendo atualmente cerca de 30% do gás total da UE, enquanto a Rússia recuou para aproximadamente 11%. Embora a procura global de gás tenha caído cerca de 20% desde a crise de 2022, a dependência de importações via GNL (mais caras que o gás por dutos) mantém a economia real exposta a choques externos.