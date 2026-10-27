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Quebramar: 76,2% das vendas de moda são agora geradas por clientes fidelizados

economia

O retalho de moda em Portugal enfrenta um novo paradigma económico: a inflação dos custos de aquisição de clientes via publicidade digital está a forçar as marcas a olhar para dentro. Um caso recente da Quebramar ilustra esta transição, onde a estratégia de dados transformou a estrutura de faturação da empresa, fazendo com que 76,2% das vendas totais sejam agora geradas por clientes já fidelizados.

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Os dados relativos ao bimestre de novembro e dezembro de 2025 revelam um volume de negócios de 6,5 milhões de euros. No entanto, o valor bruto é secundário face à eficiência operacional alcançada. O canal de e-mail marketing, por exemplo, registou um retorno sobre o investimento (ROI) de 21 vezes, evidenciando que a rentabilidade real deixou de depender da caça constante a novos leads para se concentrar na exploração inteligente da base de dados existente.

A matemática da retenção vs. angariação

A lógica financeira desta mudança baseia-se num custo de oportunidade claro: manter um cliente é substancialmente mais barato do que conquistar um novo. Citando a Harvard Business Review, o custo de aquisição pode ser até sete vezes superior ao de retenção. No caso da Quebramar, a unificação de dados entre as 50 lojas físicas e a plataforma online não serviu apenas para organizar a informação, mas para injetar valor direto no consumo: o ticket médio dos clientes fidelizados cresceu 26%.

Este fenómeno traduz-se numa maior previsibilidade de tesouraria. Como explica Ernesto Ferreira, Head of Global Sales da E-goi, a prioridade deslocou-se da angariação desenfreada para a fidelização, pois um cliente recorrente reduz a pressão sobre o orçamento de marketing e mitiga a volatilidade inerente à publicidade paga.

Do dado ao consumo: a mecanização da proximidade

Para que esta transição ocorresse, foi necessária a implementação de uma Customer Data Platform (CDP), que converteu dados abstratos em ferramentas de consumo real, como o cashback e o cartão digital automatizado. O impacto imediato foi um aumento de 44% na base de clientes fidelizados desde o relançamento do clube.

Para Bruno Ribeiro, Diretor Comercial da Quebramar, a tecnologia funciona aqui como um meio para recuperar a proximidade do comércio tradicional, mas com a precisão do digital. A capacidade de personalizar a oferta com base no histórico real do cliente é o que permite à marca manter a relevância num setor saturado e altamente competitivo.

Como ferramenta de análise para o mercado, a E-goi disponibilizou, na página do caso de sucesso, uma calculadora gratuita de ROI para estratégias de Loyalty, permitindo que outras empresas meçam o potencial ganho financeiro ao migrar o foco da aquisição para a retenção.

Contexto Institucional:
A Quebramar, fundada em 1989 em Cascais, opera num modelo omnicanal com mais de 50 pontos de venda físicos e e-commerce. A E-goi é uma plataforma portuguesa de automação de marketing com duas décadas de experiência, operando em mais de 40 países.

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Author`s name Olesya Kireeva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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