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União Europeia registra déficit de 15% nos estoques de gás em meio a tensões no Oriente Médio

economia

As cotações do gás natural na Europa voltaram a patamares não vistos desde dezembro de 2022, impulsionadas por um choque de oferta e vulnerabilidades logísticas. Na manhã de 26 de outubro, os preços nos terminais de negociação subiram 3,5%, superando a barreira psicológica dos US$ 1.100 por mil metros cúbicos. O contrato futuro para novembro no hub TT, nos Países Baixos, atingiu US$ 1.142,3 (97,135 euros por MWh), consolidando uma tendência de alta que começou em março, quando o recurso orbitava os US$ 600.

Инженер регулирует вентиль на замерзшей трубе на промышленном заводе зимой
Photo: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
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O gargalo logístico e a pressão global

O motor imediato dessa escalada é a instabilidade no Oriente Médio, especificamente a obstrução do Estreito de Ormuz. Como essa via é a principal saída do Gás Natural Liquefeito (GNL) do Catar, a interrupção gera um efeito cascata: a escassez força países asiáticos a disputar o GNL proveniente dos Estados Unidos, a mesma fonte da qual a Europa depende para substituir as importações russas. De acordo com a Agência de Cooperação dos Reguladores Energéticos da UE (ACER), a persistência desse bloqueio poderá resultar em um déficit global de 26 bilhões de metros cúbicos de GNL até o final de 2026.

Fragilidade nos estoques e rigidez política

A volatilidade dos preços é amplificada por uma preparação insuficiente para o inverno. O nível de enchimento dos armazéns de gás da União Europeia em meados de outubro de 2026 registrou 74,6%, um volume significativamente inferior aos 82,8% do ano anterior e bem abaixo da média histórica de cinco anos, que gira em torno de 89%.

Esse déficit de quase 15% em relação à norma histórica reduz a margem de manobra do bloco diante de eventuais quedas de temperatura. A situação é agravada pela rigidez política da Comissão Europeia, que mantém a meta de eliminar totalmente o gás russo até 1º de janeiro de 2027, restringindo as alternativas de suprimento em um momento de alta sensibilidade do mercado a crises geopolíticas.

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Author`s name Polina Petrova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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