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A pressão sobre o crédito aumentou: o que acontece com as PME?

economia

O custo do capital para as empresas da zona euro voltou a subir no terceiro trimestre, com os bancos a apertar as condições de financiamento. Segundo a 40.ª pesquisa do Banco Central Europeu (BCE), realizada junto de mais de 12.800 empresas, a tendência de subida das taxas de juro generalizou-se, afetando agora 46% das entidades consultadas, face aos 42% do trimestre anterior.

Флаг Европейского Союза
Photo: commons.wikimedia.org by GrandCelinien, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Флаг Европейского Союза

O impacto, porém, não é uniforme, revelando uma clivagem clara entre a dimensão das empresas. Foram as grandes empresas as que sentiram a pressão com maior intensidade: 55% reportaram aumentos nas taxas de juro, um salto significativo face aos 41% do período anterior. Em contrapartida, nas Pequenas e Médias Empresas (PME), a percentagem de empresas que registou subidas nos juros recuou ligeiramente, passando de 43% para 38%.

Não se trata apenas do custo nominal do dinheiro. O BCE detetou que 27% das empresas enfrentam agora um aumento nos custos acessórios de financiamento — o que inclui comissões, taxas bancárias e exigências mais rigorosas de garantias reais. Na prática, isto significa que o custo total do crédito subiu, mesmo para quem não viu a sua taxa de juro base disparar.

A análise revela um desajuste preocupante entre a oferta bancária e a procura real. As empresas indicam que a disponibilidade de empréstimos bancários caiu mais depressa do que a sua própria necessidade de financiamento. Este fenómeno de contração do crédito é visível tanto nas PME como nas grandes empresas.

Do lado da procura, nota-se um ligeiro arrefecimento nas grandes empresas, que reportaram uma diminuição na necessidade de crédito bancário. No entanto, o pessimismo predomina quanto ao futuro imediato: um número crescente de empresas antevê que o acesso a financiamento externo continuará a restringir-se nos próximos três meses.

O principal travão à disponibilidade de fundos são as perspetivas económicas gerais, com as grandes empresas a mostrarem-se mais céticas do que as PME. Embora a solvência e a situação de capital das empresas tenham tido um impacto positivo na análise de risco, a incerteza sobre as vendas e lucros futuros continua a pesar na decisão dos bancos em conceder crédito.

Quanto à transmissão destes custos para o consumidor final, as empresas que participaram em inquéritos sucessivos preveem um aumento moderado nos preços de venda. Contudo, quando se analisa a amostra total, a expectativa de subida de preços é significativamente mais acentuada, sugerindo que a pressão financeira sentida pelas empresas poderá refletir-se, inevitavelmente, no custo dos bens e serviços.

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Author`s name Evgenia Rumyantseva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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