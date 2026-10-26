Galp suspende procura de parceiro para refinação e comercialização após falha com a Moeve

Empresa portuguesa de gás e energia Galp decidiu travar a procura ativa por um parceiro para as suas atividades de refinação e comercialização após o colapso das negociações com a corporação petroquímica espanhola Moeve. Embora a porta permaneça aberta a futuras oportunidades, a petrolífera portuguesa deixa claro que não existe urgência nem pressão para concretizar qualquer transação no imediato.

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Durante a conferência com analistas sobre os resultados do terceiro trimestre, o copresidente executivo, João Diogo Marques da Silva, foi categórico: a empresa não está a procurar ativamente uma operação no mercado. A tentativa de acordo com a Moeve era vista como um acelerador para a transformação dos negócios industriais e comerciais, mas não era um pilar indispensável da estratégia global da Galp. A lógica foi simples: a recusa de um negócio com condições desfavoráveis prevalece sobre a necessidade de fechar qualquer acordo.

Contudo, o processo de negociação não foi totalmente inglório. A Galp pretende manter a separação entre os negócios de retalho e as atividades industriais — uma reestruturação interna que foi aprofundada durante as conversas com a Moeve e que a empresa considera crucial para tornar a operação mais competitiva e atrativa para eventuais parceiros no futuro.

Esta abertura a alianças estende-se também ao segmento das energias renováveis. A Galp reforçou a sua posição com a aquisição de duas carteiras de ativos eólicos em Espanha, diversificando as tecnologias de produção elétrica. Segundo Marques da Silva, esta expansão torna a plataforma mais robusta, permitindo a análise de parcerias tanto estratégicas como financeiras, embora a empresa ainda se encontre numa fase preliminar de avaliação.

No que toca à gestão de capital, a Galp assume uma postura de disciplina: não estão previstas novas aquisições de empresas ou ativos a curto prazo, priorizando a sustentabilidade financeira sobre a expansão acelerada.

Brasil: Estabilidade Fiscal acima da Ideologia

No plano geopolítico, a Galp mantém a prudência face à reeleição de Lula da Silva na presidência do Brasil. A co-presidente executiva, Maria João Carioca, evitou comentários sobre a natureza política do resultado eleitoral, focando-se no que realmente impacta a operação: a previsibilidade regulatória e a estabilidade fiscal.

Para a Galp, que concentra grande parte da sua atividade de exploração e produção (E&P) em território brasileiro, o risco político é gerido através de um diálogo contínuo com as autoridades e parceiros. A empresa defende que a manutenção de regras claras para o investimento internacional é o fator determinante para garantir que o Brasil continue a ser o principal motor de crescimento da petrolífera.

Números do Trimestre: O Peso do Brasil nos Resultados

A dependência estratégica do mercado brasileiro reflete-se diretamente nos indicadores financeiros. No terceiro trimestre, a Galp registou um salto de 68% no lucro ajustado, atingindo os 682 milhões de euros. Este desempenho foi impulsionado por três vetores: o aumento da produção de petróleo e gás no Brasil (com destaque para o campo de Bacalhau, que elevou a produção para 131 mil barris equivalentes por dia), o crescimento das exportações e as operações de trading nos mercados internacionais.

A dinâmica positiva estende-se aos primeiros nove meses do ano, com o resultado líquido ajustado a custo de substituição (RCA) a subir 54%, situando-se nos 1,49 mil milhões de euros. No mesmo período, o EBITDA ajustado da atividade de exploração e produção disparou 67%, atingindo os 2.092 milhões de euros, beneficiando não só da maior extração, mas também da valorização dos preços internacionais do crude.