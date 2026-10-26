Empresa portuguesa de gás e energia Galp decidiu travar a procura ativa por um parceiro para as suas atividades de refinação e comercialização após o colapso das negociações com a corporação petroquímica espanhola Moeve. Embora a porta permaneça aberta a futuras oportunidades, a petrolífera portuguesa deixa claro que não existe urgência nem pressão para concretizar qualquer transação no imediato.
Durante a conferência com analistas sobre os resultados do terceiro trimestre, o copresidente executivo, João Diogo Marques da Silva, foi categórico: a empresa não está a procurar ativamente uma operação no mercado. A tentativa de acordo com a Moeve era vista como um acelerador para a transformação dos negócios industriais e comerciais, mas não era um pilar indispensável da estratégia global da Galp. A lógica foi simples: a recusa de um negócio com condições desfavoráveis prevalece sobre a necessidade de fechar qualquer acordo.
Contudo, o processo de negociação não foi totalmente inglório. A Galp pretende manter a separação entre os negócios de retalho e as atividades industriais — uma reestruturação interna que foi aprofundada durante as conversas com a Moeve e que a empresa considera crucial para tornar a operação mais competitiva e atrativa para eventuais parceiros no futuro.
Esta abertura a alianças estende-se também ao segmento das energias renováveis. A Galp reforçou a sua posição com a aquisição de duas carteiras de ativos eólicos em Espanha, diversificando as tecnologias de produção elétrica. Segundo Marques da Silva, esta expansão torna a plataforma mais robusta, permitindo a análise de parcerias tanto estratégicas como financeiras, embora a empresa ainda se encontre numa fase preliminar de avaliação.
No que toca à gestão de capital, a Galp assume uma postura de disciplina: não estão previstas novas aquisições de empresas ou ativos a curto prazo, priorizando a sustentabilidade financeira sobre a expansão acelerada.
No plano geopolítico, a Galp mantém a prudência face à reeleição de Lula da Silva na presidência do Brasil. A co-presidente executiva, Maria João Carioca, evitou comentários sobre a natureza política do resultado eleitoral, focando-se no que realmente impacta a operação: a previsibilidade regulatória e a estabilidade fiscal.
Para a Galp, que concentra grande parte da sua atividade de exploração e produção (E&P) em território brasileiro, o risco político é gerido através de um diálogo contínuo com as autoridades e parceiros. A empresa defende que a manutenção de regras claras para o investimento internacional é o fator determinante para garantir que o Brasil continue a ser o principal motor de crescimento da petrolífera.
A dependência estratégica do mercado brasileiro reflete-se diretamente nos indicadores financeiros. No terceiro trimestre, a Galp registou um salto de 68% no lucro ajustado, atingindo os 682 milhões de euros. Este desempenho foi impulsionado por três vetores: o aumento da produção de petróleo e gás no Brasil (com destaque para o campo de Bacalhau, que elevou a produção para 131 mil barris equivalentes por dia), o crescimento das exportações e as operações de trading nos mercados internacionais.
A dinâmica positiva estende-se aos primeiros nove meses do ano, com o resultado líquido ajustado a custo de substituição (RCA) a subir 54%, situando-se nos 1,49 mil milhões de euros. No mesmo período, o EBITDA ajustado da atividade de exploração e produção disparou 67%, atingindo os 2.092 milhões de euros, beneficiando não só da maior extração, mas também da valorização dos preços internacionais do crude.
Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter
Especialistas recomendam aplicar bicarbonato seguido de vinagre branco para gerar reação efervescente que ajuda a soltar sujeira, finalizando com água muito quente para enxaguar o cano de plástico.