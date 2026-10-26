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Indonésia altera decreto para blindar importação de petróleo bruto contra sanções

economia

Indonésia está em processo de revisão do regulamento para a importação de petróleo bruto, alterando o decreto presidencial nº 26/2026 para ampliar os poderes das agências estatais com status administrativo especial (BLU). A mudança, segundo Laode Suleiman, diretor-geral de petróleo e gás do Ministério de Energia e Recursos Minerais, visa permitir que essas entidades comprem diretamente o produto em acordos intergovernamentais (G2G), reduzindo a dependência de mecanismos corporativos tradicionais.

Грузовое судно в море
Photo: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Грузовое судно в море

A motivação é estrutural, não apenas de curto prazo. A estatal Pertamina enfrenta restrições contratuais com investidores internacionais que dificultam a negociação com ativos sob sanções ou considerados "tóxicos" pelo Ocidente. Ao transferir a capacidade de compra para agências governamentais diretas, Jacarta busca contornar esses filtros jurídicos e financeiros, garantindo flexibilidade na escolha de fornecedores em um mercado global volátil. O objetivo final é assegurar o fluxo físico de petróleo bruto para o país, independentemente das complexidades bancárias e de compliance que afetam o setor privado.

Vínculo com as entregas russas

O marco legal atualizado tem impacto direto nas negociações com a Rússia. Jacarta havia estabelecido metas de longo prazo para a aquisição de até 150 milhões de barris do petróleo russo. Na primavera de 2026, o centro Lemigas já foi autorizado a importar volumes específicos sob acordos G2G. A nova legislação busca transformar essas compras pontuais, que exigiam decisões ad hoc, em um canal permanente e institucionalizado.

Isto não altera a disponibilidade física do recurso russo, mas modifica a estrutura de acesso para a Indonésia. A reforma cria uma base jurídica estável para o fluxo de petróleo bruto russo para o arquipélago, removendo a necessidade de exceções legislativas a cada transação. Para o mercado, a sinalização é clara: a capacidade de importação da Indonésia está sendo ajustada para absorver ofertas específicas, independentemente do status geopolítico dos fornecedores, priorizando a segurança energética doméstica e o controle sobre os custos de insumos para a indústria local.

Embora o texto final do decreto ainda não especifique se haverá condições exclusivas para a Rússia ou se as normas serão genéricas para todos os "fornecedores alternativos", a direção do ajuste regulatório indica uma consolidação das cadeias de suprimento. A Indonésia está, em essência, reestruturando sua demanda efetiva para garantir o fluxo de material físico, mantendo a estabilidade interna do mercado de combustíveis através de uma diversificação controlada de origens, com ênfase em fontes que oferecem viabilidade logística e financeira direta entre governos.

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Author`s name Ksenia Semenova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site
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