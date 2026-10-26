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Geely supera Mazda e Honda em vendas no Reino Unido

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Em setembro de 2026, a Geely registrou 5.155 novos veículos no Reino Unido, superando as vendas da Mazda (4.417 unidades) e da Honda (4.149 unidades) no mesmo período. Essa inversão de posições no ranking de marca é o indicador mais concreto da mudança de estrutura no mercado britânico, onde o share da Geely alcançou 1,47% de um total de 350.536 registros de carros novos no mês.

Geely Galaxy L7
Photo: commons.wikimedia.org by JustAnotherCarDesigner, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Geely Galaxy L7

A expansão não se sustenta apenas no preço, mas na largura da oferta e na infraestrutura de entrega. O portfólio disponível na ilha inclui o crossover elétrico EX5, o hatchback elétrico compacto EX2 e o híbrido Starray EM-I. Para suportar esse volume, a montadora está finalizando a rede de distribuição, com a meta de operar 100 concessionárias ativas até o fim do ano. É a capacidade de logística de pós-venda e a disponibilidade de modelos variados que permitem à marca capturar demanda que antes fluía para os fabricantes tradicionais.

Aceleração na Europa Continental

O padrão observado no Reino Unido reflete uma tendência continental mais ampla. Em setembro de 2026, a participação agregada das marcas chinesas no mercado britânico dobrou em relação ao mesmo período do ano anterior, passando de 12,4% para 23,3%. Nos dados do conjunto europeu, as vendas somaram 194.760 veículos, um crescimento anual de mais de 100%.

A distribuição desse volume revela os pilares da oferta: a Chery liderou com 56.552 unidades (crescimento de 187%), seguida pela BYD com 49.374 (+102%) e pela própria Geely com 19.037 (+152%). Esses números indicam uma saturação progressiva dos canais de varejo europeus com produtos finalizados e prontos para entrega, reduzindo o ciclo de espera e aumentando a pressão competitiva direta sobre os estoque dos concorrentes.

Pressão Estrutural nos Fabricantes Locais

Para a Geely, o desempenho no Reino Unido é um marco operacional dentro de um objetivo maior: atingir 800 mil veículos vendidos em mercados externos no acumulado do ano. Até o momento, as vendas de exportação da companhia cresceram 169% desde o início de 2026. Essa dinâmica cria um ambiente de restrição para os fabricantes estabelecidos, que enfrentam dois vetores de pressão simultâneos: a concorrência direta de preço e tecnologia na Europa e as barreiras tarifárias que limitam o acesso ao mercado americano.

Essa dupla pressão força os grandes grupos europeus a reestruturar seus custos fixos. A Volkswagen, por exemplo, já anunciou o corte de 12 mil postos de trabalho até 2030 como parte de seu plano de ajuste. A competição agora é decidida pela eficiência do sistema produtivo e pela velocidade de escala dos novos entrantes, que transformam a base instalada da indústria automotiva europeia e redefinem o equilíbrio de forças no setor global.

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Author`s name Dmitriy Sokolov
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