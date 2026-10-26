Dingsheng Minerals retoma atividades de mineração no distrito de Chibuto em Moçambique

A empresa de capital chinês Dingsheng Minerals, especializada na exploração de areias minerais pesadas no distrito de Chibuto, província de Gaza, poderá retomar as suas atividades nos próximos dias. A unidade esteve inoperacional durante vários meses devido a entraves regulatórios e à destruição de cinco linhas principais de produção.

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Para que a retoma seja plena, a empresa dependia não apenas da reparação dos danos físicos, mas também da restauração do sistema de abastecimento de água da planta e da aquisição de equipamentos críticos para a exportação.

Logística e Infraestrutura no Porto de Chongoene

De acordo com Jaime Neto, Secretário de Estado para a província de Gaza, a chegada de rebocadores ao Porto de Chongoene, prevista até ao final deste mês, constitui um passo fundamental para viabilizar o reinício das operações.

O Secretário de Estado destacou que alguns dos obstáculos que impediam a atividade da empresa estão a ser superados, mencionando que, além dos rebocadores, foram concluídas as instalações para albergar diversos serviços do Estado no Porto de Chongoene, infraestrutura considerada essencial para o transporte e exportação da produção da empresa.

Viabilidade Económica e Impacto Comunitário

A questão logística tem sido um ponto crítico, uma vez que o transporte de pequenas quantidades através do Porto de Maputo não é economicamente viável, o que limitou a saída das areias minerais pesadas.

Segundo Jaime Neto, a normalização das exportações permitirá à Dingsheng Minerals gerar a receita necessária para responder às exigências das comunidades locais, que incluem o pagamento de indemnizações e um maior envolvimento em projetos de desenvolvimento.

As areias minerais pesadas são depósitos ricos em minerais de alta densidade, como a ilmenite, o zircão e o rutilo, utilizados em diversas aplicações industriais, incluindo a fabricação de pigmentos e cerâmicas.