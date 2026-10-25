Geely abandona motores puramente a gasolina para apostar em híbridos que operam como elétricos no urbano

Na cerimônia de lançamento das vendas do sedã Geely Preface L Plus, o vice-presidente sênior da Geely Automobile, Lin Jie, delineou a estratégia de longo prazo do grupo para o segmento de veículos com motor de combustão interna (MCI). A direção da empresa é clara: os propulsores puramente a gasolina ou diesel estão em vias de extinção, mas sua vaga na estrutura de vendas será ocupada por uma "híbridização completa".

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Essa mudança de rota apoia-se na realidade do mercado, onde veículos com MCI — incluindo híbridos — ainda representam 70% das vendas globais. Para o comprador, isso significa que a escolha entre elétrico puro e carro com motor térmico permanecerá relevante por um longo período, embora a composição interna da categoria MCI sofra uma transformação drástica. A aposta da Geely é de que a exigência universal do cliente migrou para a sofisticação tecnológica, e não mais para o tipo de propulsão em si.

Substituição dos motores convencionais por sistemas híbridos

Anteriormente, o CEO da Geely, Gan Jialie, já havia declarado que a empresa cessaria o desenvolvimento de veículos com motores exclusivamente a gasolina. Os recursos do holding foram redirecionados para a criação de MCIs integrados a sistemas híbridos. Lin Jie especificou que o futuro do segmento será do tipo "misturado": híbridos convencionais sem possibilidade de recarga externa (i-HEV), híbridos suaves e arquiteturas em série/paralelo.

Para o mercado, este é um sinal de mudança nas linhas de produtos. Se antes o consumidor escolhia entre motor aspirado, turbocomprimido ou diesel, o foco agora se desloca para a eficiência do módulo de transmissão híbrida. A Geely já está implementando essas soluções em modelos como Preface L Plus, Monjaro Plus, Atlas IV (Volga K40), Emgrand V, Monjaro e Preface.

Parâmetros técnicos e planos de exportação

A base técnica dos sistemas híbridos i-HEV pressupõe o uso de motores com eficiência térmica de até 48,41%. A gama inclui motores de 1,5 litro (aspirados e turbo) e um "quatro cilindros" turbinado de 2 litros. Combinam-se com motores elétricos de configuração "11-em-1" e "13-em-1", além de câmbios variáveis DHT com uma e três velocidades.

A consequência observável dessa arquitetura é a capacidade de movimento em modo totalmente elétrico a velocidades de até 66 km/h. Segundo a empresa, isso é suficiente para que o motor a gasolina permaneça desligado em 80% das viagens urbanas. Isso impacta diretamente o consumo de combustível e as emissões no ambiente urbano, reclassificando os híbridos na categoria de "quase elétricos" para uso diário.

A Geely planeja levar esses modelos híbridos a mercados estrangeiros, embora Lin Jie não tenha revelado prazos específicos para a exportação de híbridos convencionais (i-HEV) para fora da China. Assim, a aposta da empresa é feita na concorrência global com tecnologias híbridas de alta eficiência, que devem atender à demanda por veículos "inteligentes" sem a dependência total de infraestrutura de recarga rápida.