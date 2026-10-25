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Investimentos milionários: o que realmente muda na economia de Moçambique?

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Governo de Moçambique aposta em conferências temáticas para atrair investimento e industrialização

O Governo de Moçambique implementou uma nova estratégia de dinamização económica baseada na realização de conferências temáticas anuais em cidades estratégicas, visando atrair investimentos e, fundamentalmente, promover a adição de valor aos recursos naturais no país. A iniciativa surge para combater a tendência de exportação de minérios em estado bruto, que resulta em perdas financeiras significativas.

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Principais eventos e compromissos financeiros

No âmbito desta visão, foram destacadas três frentes principais:

  • Nacala: Sede do CAVAME-d (Conferência sobre Adição de Valor de Recursos Minerais e Energéticos), que será institucionalizado como Mozambique Mining Week. No evento, foram assinados memorandos de entendimento (MoUs) para projectos de beneficiação de minerais e infraestruturas de apoio nas províncias de Manica, Maputo, Nampula e Niassa, totalizando 4,2 mil milhões de dólares.
  • Vilankulo: Realizou o Tourism Summit, onde foram anunciados mais de 250 milhões de dólares em novos investimentos. Destaca-se o projecto do Grupo Singita, com uma estimativa de 102 milhões de dólares para turismo de luxo sustentável na Ilha de Santa Carolina e no Parque Nacional do Arquipélago de Bazaruto.
  • Pemba: Cidade designada para a conferência sobre petróleo e gás.

Impacto económico e fluxos de investimento

A escala dos compromissos anunciados no CAVAME-d é expressiva quando comparada ao Investimento Directo Estrangeiro (IDE) total do país. Segundo dados da UNCTAD, Moçambique recebeu cerca de 2,51 mil milhões de dólares em 2023 e 3,55 mil milhões em 2024. Assim, os 4,2 mil milhões de dólares anunciados na conferência representam aproximadamente 1,18 vezes o IDE total recebido em 2024.

O desafio da execução e a barreira burocrática

Apesar do volume de anúncios, a concretização destes projectos enfrenta obstáculos burocráticos severos. O tempo estimado para a "primeira pedra" pode chegar a 24 meses devido a processos como:

  • Pedido de Direito de Uso e Aproveitamento de Terra (DUAT): 14 meses;
  • Estudo de Impacto Ambiental (EIA): 8 meses;
  • Ligação à electricidade (EDM): 9 meses;
  • Licença de construção (6 meses), licença de actividade industrial (4 meses) e visto de investidor (3 meses).

Este atraso gera um custo de oportunidade elevado. Para um projecto de 100 milhões de dólares com 30 milhões de capital imobilizado a uma taxa de 12%, um atraso de 12 meses representaria um custo de aproximadamente 3,6 milhões de dólares.

Soluções estruturais: Cidades Industriais e PPPs

Para mitigar estas barreiras, o Presidente da República anunciou a declaração de Nacala como cidade industrial, com a criação da Zona Franca Industrial de Lucome e Minhuene sob o modelo de Parceria Público-Privada (PPP), e de Vilankulo como cidade turística e de golfe.

A gestão privada de parques industriais em PPP visa reduzir o intervalo entre a assinatura do MoU e o início das obras de 24 meses para cerca de 90 dias, transformando a intenção de investimento em contrato efectivo.

O Presidente da República afirmou que irá monitorar pessoalmente a implementação destes projectos, responsabilizando as instituições que dificultarem o processo, num esforço para substituir a lógica de mera aprovação de projectos por uma abordagem de facilitação e entrega de resultados concretos.

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