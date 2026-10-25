Investimentos milionários: o que realmente muda na economia de Moçambique?

O Governo de Moçambique implementou uma nova estratégia de dinamização económica baseada na realização de conferências temáticas anuais em cidades estratégicas, visando atrair investimentos e, fundamentalmente, promover a adição de valor aos recursos naturais no país. A iniciativa surge para combater a tendência de exportação de minérios em estado bruto, que resulta em perdas financeiras significativas.
No âmbito desta visão, foram destacadas três frentes principais:
A escala dos compromissos anunciados no CAVAME-d é expressiva quando comparada ao Investimento Directo Estrangeiro (IDE) total do país. Segundo dados da UNCTAD, Moçambique recebeu cerca de 2,51 mil milhões de dólares em 2023 e 3,55 mil milhões em 2024. Assim, os 4,2 mil milhões de dólares anunciados na conferência representam aproximadamente 1,18 vezes o IDE total recebido em 2024.
Apesar do volume de anúncios, a concretização destes projectos enfrenta obstáculos burocráticos severos. O tempo estimado para a "primeira pedra" pode chegar a 24 meses devido a processos como:
Este atraso gera um custo de oportunidade elevado. Para um projecto de 100 milhões de dólares com 30 milhões de capital imobilizado a uma taxa de 12%, um atraso de 12 meses representaria um custo de aproximadamente 3,6 milhões de dólares.
Para mitigar estas barreiras, o Presidente da República anunciou a declaração de Nacala como cidade industrial, com a criação da Zona Franca Industrial de Lucome e Minhuene sob o modelo de Parceria Público-Privada (PPP), e de Vilankulo como cidade turística e de golfe.
A gestão privada de parques industriais em PPP visa reduzir o intervalo entre a assinatura do MoU e o início das obras de 24 meses para cerca de 90 dias, transformando a intenção de investimento em contrato efectivo.
O Presidente da República afirmou que irá monitorar pessoalmente a implementação destes projectos, responsabilizando as instituições que dificultarem o processo, num esforço para substituir a lógica de mera aprovação de projectos por uma abordagem de facilitação e entrega de resultados concretos.
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