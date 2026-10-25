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Coreia do Sul vira fornecedora de beleza da Rússia ao ocupar espaço deixado pela Europa

economia

Importação da Coreia do Sul de produtos de beleza para a Rússia subiu 14% nos primeiros cinco meses de 2026, atingindo 164 milhões de dólares. Esse crescimento consolidou o país no sétimo lugar global em volume de compras de cuidados coreanos, ultrapassando o Reino Unido. O número não reflete apenas preferência do consumidor, mas a resposta de um mercado industrial ao vácuo deixado pela retração das importações europeias, operando dentro de uma estratégia estatal sul-coreana de longo prazo.

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Photo: commons.wikimedia.org by Mr.ちゅらさん, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
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Substituição estrutural e escala

O avanço das marcas coreanas não é um fenômeno pontual, mas o resultado de uma política governamental sul-coreana que investe para posicionar o país como uma "França asiática". Tatiana Puchkova, presidente da Russian Parfumerie and Cosmetics Organization, destaca que o governo alocou recursos significativos para essa transformação. No curto prazo, o mecanismo foi a substituição: quando as fornecimentos europeus diminuíram, os produtores coreanos aumentaram rapidamente sua presença, capturando a demanda reprimida.

Dois fatores ampliaram essa penetração. Primeiro, a acessibilidade: os produtos estão disponíveis em todos os segmentos de preço nas principais plataformas digitais e redes varejistas. Segundo, o marketing agressivo e sistemático. Em 2025, as entregas da Coreia já superaram em 2,5 vezes as importações da França, indicando que a liderança entre marcas estrangeiras na Rússia já se estabelecia antes do atual ciclo de crescimento.

A questão do tempo clínico

Enquanto o mercado de massa aceita a inovação coreana por combinar novos componentes com preços competitivos, o setor profissional mantém uma ressalva. Nina Litvinova, vice-presidente da Association of Beauty Industry Entrepreneurs, aponta que muitos dos marcas populares têm apenas alguns anos de existência. "A cosmética coreana é inovadora, mas as marcas europeias e americanas demonstraram eficácia médica ao longo de décadas. No caso das jovens marcas coreanas, ainda não temos dados sobre o impacto de longo prazo de suas formulações na pele em 10-15 anos", observa. Essa lacuna leva salões profissionais a preferirem laboratórios com 20 anos de histórico, mesmo com o sucesso comercial do "K-beauty" entre os consumidores finais.

Contexto global

O padrão russo se alinha à tendência mundial. Os EUA permanecem como o maior mercado, com compras de cerca de 900 milhões de dólares no período, seguidos pela China. Na Europa, a Rússia compete com a Polônia, que ainda mantém uma posição ligeiramente superior no ranking de importadores. Para o comércio local, esse fluxo assegura a estabilidade das prateleiras sob sanções, oferecendo variedade ao consumidor, embora a eficácia de longo prazo das novas formulações continue sendo um ponto de debate entre especialistas.

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Author`s name Anastasiya Zhukova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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