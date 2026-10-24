Moçambique planeia quota de 15% em compras públicas para cooperativas locais

O Governo de Moçambique pretende gerar 500 mil novos postos de trabalho e integrar 1,5 milhões de operadores da economia informal através da formalização de 10 mil cooperativas. Estas metas fazem parte do Programa Nacional de Desenvolvimento Cooperativo (PNDC) 2026-2046, aprovado pela Resolução n.º 78/2026 do Conselho de Ministros.

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Durante o lançamento da iniciativa em Maputo, o ministro da Economia, Basílio Muhate, destacou que o programa, com um horizonte de 20 anos, visa organizar pequenos produtores e operadores económicos em estruturas colectivas. O objectivo é reforçar a capacidade de negociação, facilitar o acesso ao financiamento e optimizar a comercialização da produção nacional.

Combate à informalidade e agregação de valor

O ministro sublinhou que a vasta maioria da população activa — mais de oito em cada dez moçambicanos — opera na economia informal. Setores como a agricultura, pesca, carpintaria e artesanato enfrentam dificuldades críticas por trabalharem de forma isolada, o que limita a rentabilidade e o acesso a insumos e tecnologias.

Para reverter este cenário, o PNDC foca-se não apenas na organização, mas na transformação da produção. O Governo pretende reduzir a dependência da exportação de matérias-primas brutas, incentivando a criação de valor acrescentado ao nível dos distritos e localidades através de processos de secagem, conservação e enlatamento.

Balança comercial e escoamento de produtos

Basílio Muhate referiu a necessidade de aproveitar melhor a capacidade produtiva interna para equilibrar a balança comercial. Em 2024, o país registou importações de cerca de 8,4 mil milhões de dólares, contra exportações de aproximadamente 8,2 mil milhões de dólares, evidenciando que produtos importados poderiam ser substituídos por produção nacional.

Para assegurar a viabilidade económica das cooperativas, o programa prevê as seguintes medidas de escoamento:

Estabelecimento de uma quota mínima de 15% nas compras públicas de alimentos e serviços;

nas compras públicas de alimentos e serviços; Criação de bolsas e plataformas distritais de comercialização;

Organização de feiras locais e celebração de acordos com supermercados e comerciantes.

Medidas institucionais e fiscais

No plano administrativo, o Governo compromete-se a implementar, ainda em 2026:

O regulamento da Lei Geral das Cooperativas;

A instalação do Gabinete Nacional de Cooperativismo Moderno;

Um regime específico de benefícios fiscais para o sector.

O ministro apelou aos parceiros de cooperação para que alinhem os seus apoios ao PNDC, priorizando o financiamento de médio e longo prazo, a capacitação técnica e a criação de mecanismos de garantia de crédito. Aos cooperantes, recomendou a adopção de uma gestão transparente e o rigoroso cumprimento dos compromissos comerciais.