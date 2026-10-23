Brent supera os 112 dólares e instabilidade na França eleva risco da dívida soberana

A instabilidade no Médio Oriente continua a ditar o ritmo dos mercados financeiros, com a energia a funcionar como o principal gatilho de risco. O barril de Brent superou a barreira dos 112 dólares, atingindo o seu nível mais alto em cinco meses.

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Este movimento não é meramente especulativo; reflete o medo real de ruturas no abastecimento após ataques a infraestruturas energéticas na Arábia Saudita e incidentes no Golfo Pérsico. Na prática, este encarecimento do petróleo traduz-se num ciclo perigoso: maior custo de energia implica maior inflação, o que obriga os bancos centrais a manter as taxas de juro elevadas por mais tempo, penalizando diretamente a capacidade de investimento e o consumo.

Do lado transatlântico, o mercado tenta digerir o fenómeno da Inteligência Artificial. Embora as receitas da Meta e a revisão positiva da Super Micro Computer confirmem que a procura por tecnologia de IA é robusta, emerge uma questão económica fundamental: onde está o retorno real sobre estes investimentos massivos? A volatilidade do Nasdaq, que teve dificuldades em sustentar as subidas após uma queda de 5,5% na semana anterior, sugere que os investidores começam a questionar se a execução financeira da IA consegue acompanhar a narrativa do entusiasmo tecnológico.

Na Europa, a crise deslocou-se dos ecrãs dos terminais financeiros para as ruas. O descontentamento social — impulsionado pela crise habitacional, salários estagnados e degradação dos serviços públicos — materializou-se numa instabilidade política grave, com a França no centro do foco. O impacto financeiro é imediato e tangível: a yield das obrigações francesas a dez anos ultrapassou os 5%, e o diferencial (spread) face à Alemanha atingiu o nível mais alto em 15 anos. Quando o custo da dívida de uma potência europeia sobe desta forma, o risco deixa de ser apenas interno e passa a ser sistémico, com potencial de contágio para a dívida soberana de outros Estados-membros.

O fecho da semana deposita as atenções nos índices PMI de outubro para a indústria e serviços, tanto na Europa como nos EUA. O mercado encontra-se num impasse: se os dados revelarem uma atividade excessivamente forte acompanhada de subida de preços, o medo de novas subidas de juros pressionará os ativos de risco. Por outro lado, se a contração for mais acentuada do que o previsto, a preocupação mudará de foco: da inflação para a recessão.