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Veículos novos na Rússia: chineses chegam a 45% e alteram toda a cadeia

economia

Em 2026, veículos de marcas chinesas ocupam 45% do segmento de automóveis com menos de cinco anos na Rússia. Esse dado revela uma mudança estrutural na composição do parque automotivo jovem, mesmo que a participação total da China no estoque nacional permaneça em 8%, um volume que quadruplicou desde 2020. As estatísticas, apresentadas por Mikhail Matovnikov, chefe do centro de análise financeira do banco Sberbank, indicam que a expansão ocorre primariamente na substituição de frota nova e seminova, alterando a base de demanda para insumos de produção e logística.

Парковка новых автомобилей
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Парковка новых автомобилей

Estrutura do parque e ciclo de renovação

O parque automotivo russo mantém uma base heterogênea, liderada por marcas domésticas e europeias, ambas com 26% de participação no total. No entanto, a dinâmica muda drasticamente na categoria de veículos com menos de cinco anos, que representa apenas 13% do estoque total. Neste segmento de renovação ativa, a presença de fabricantes russos é de 30%, enquanto as marcas europeias caíram para 10%, as coreanas para 4% e as japonesas para 3%. Essa concentração de marcas chinesas no fluxo de novos veículos sugere que a capacidade de entrega e o custo dos insumos estão se ajustando a um padrão de consumo diferente do ciclo de vida anterior, onde o parque envelheceu para uma média de 12,9 anos.

Distribuição regional e fluxos de suprimento

A penetração das marcas chinesas não é uniforme geograficamente, refletindo diferenças na infraestrutura de logística e na capacidade de suporte pós-venda. Na Rússia Central e no Noroeste, a participação atinge 50% do segmento de veículos novos. No Sul, na Sibéria e no Extremo Oriente, os índices variam entre 46% e 47%. A exceção é o Cáucaso do Norte, onde as marcas russas dominam com 52% do segmento jovem, enquanto a presença chinesa é de 30%, indicando possivelmente barreiras logísticas ou preferências locais específicas que limitam a entrega.

A demanda pelo ciclo de vida intermediário confirma essa transição: no mercado de veículos com três a sete anos, os modelos mais procurados incluem Geely Coolray, Haval Jolion, Geely Monjaro, Omoda C5 e Chery Tiggo 7 Pro Max. O motor econômico por trás desse fluxo é a escalada no comércio exterior: entre janeiro e agosto de 2026, o volume de exportações de veículos da China para a Rússia dobrou em relação ao ano anterior. Essa expansão consolida a Rússia como o maior mercado externo da indústria automotiva chinesa, validando a cadeia de suprimentos e a capacidade de produção industrial para atender à demanda regional.

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Author`s name Anastasiya Zhukova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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