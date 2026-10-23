Pequim planeja linhas regulares de contêineres entre portos russos e Yangshan

Rússia e China articulam a criação de uma nova arquitetura de logística global centrada nas rotas árticas para reduzir a dependência de nós marítimos tradicionais e mitigar pressões geopolíticas. Segundo a publicação Asia Times, a estratégia visa integrar o Corredor de Transporte Transártico ao projeto chinês "Rota da Seda Marítima", transformando o Norte em um eixo de escoamento capaz de operar fora da influência de gargalos convencionais.
As propostas discutidas em outubro de 2026 focam na conexão física e digital entre os terminais. O plano de expansão da capacidade envolve a entrada de capital e tecnologia chinesa nos portos do norte da Rússia, com a implementação de linhas regulares de contêineres ligando esses terminais ao porto de Yangshan, na China. A eficiência do fluxo pretende ser otimizada via plataformas digitais unificadas para gestão de terminais, além de cooperação técnica em construção naval e formação de tripulações para navegação em altas latitudes.
A viabilidade do projeto é impulsionada por um volume comercial que, em 2025, superou os US$ 200 bilhões pelo terceiro ano consecutivo. O fluxo operacional da Rota do Mar do Norte (NSR) atingiu recorde de 37,9 milhões de toneladas em 2024, com mais de 3 milhões de toneladas em trânsito. O principal ganho está no turnaround: um navio porta-contêineres chinês com destino ao Reino Unido, em outubro de 2025, completou o trajeto em 20 dias via Ártico, contra 40 a 50 dias pelas rotas tradicionais do sul, reduzindo drasticamente o tempo de trânsito e os custos operacionais unitários.
Para Pequim, a rota ártica funciona como uma apólice de seguro logístico. O objetivo é diversificar o fluxo de suprimentos para contornar nós vulneráveis, como o Canal de Suez e os estreitos de Malaca e Bab el-Mandeb, especialmente diante das tensões em torno de Taiwan. Essa movimentação gerou resposta imediata dos EUA, cuja Guarda Costeira relatou em 2025 um aumento de navios de pesquisa chineses no Ártico, resultando na expansão de patrulhas americanas na região.
Apesar do volume crescente, a transformação da rota em um competidor direto do Canal de Suez enfrenta restrições severas de infraestrutura. O fluxo é limitado por:
A iniciativa é interpretada não como um pacto militar, mas como a construção de um sistema de navegação paralelo, com padrões e tecnologias próprios, que poderá fragmentar o mercado logístico global em clusters independentes.
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