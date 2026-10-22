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Comércio Rússia-Japão cresce 11,6% em setembro puxado por metais e pescado

economia

O comércio bilateral entre Rússia e Japão registrou alta de 11,6% em setembro, em comparação ao mesmo período do ano anterior, atingindo um volume de US 731 milhões. Dados da estatística oficial japonesa, analisados pela agência TASS, revelam que o crescimento do fluxo financeiro não decorre de bens de valor agregado, mas de uma demanda acentuada por insumos básicos e commodities.

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Photo: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
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Contração no fluxo de bens manufaturados

O setor automotivo, historicamente o pilar das exportações japonesas para o mercado russo, mantém trajetória de declínio sob a pressão de sanções. As remessas de veículos caíram 7,3% na base anual, enquanto a exportação de autopeças recuou 5,3%. Essa redução na oferta de componentes originais consolida a escassez de peças no mercado interno russo e altera a dinâmica de manutenção e revenda de veículos da marca nipônica no país.

Dependência de insumos: metais e proteínas

A composição do intercâmbio comercial deslocou-se para a base da cadeia produtiva. O Japão intensificou a importação de recursos físicos essenciais, onde as restrições de substituição são mais severas:

  • Metais não ferrosos: as importações russas saltaram 191,1%, evidenciando a dependência da indústria japonesa por matérias-primas brutas para a manutenção de sua capacidade produtiva.
  • Produtos pesqueiros: o fluxo de pescado proveniente da Rússia cresceu 14,2%, reafirmando o papel do fornecedor russo na segurança alimentar e no abastecimento de proteínas do arquipélago.

Balanço físico versus narrativa de mercado

O aumento do volume total de trocas mascara a erosão do comércio tecnológico. O crescimento do faturamento global foi sustentado quase inteiramente pelo fluxo de commodities. Enquanto a exportação de bens processados (carros e peças) recua, a importação de recursos brutos (metais e peixes) compensa a queda, indicando que a relação econômica atual está centrada na entrega de matéria-prima bruta para sustentar a infraestrutura industrial e alimentar do Japão.

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Author`s name Petr Ermilin
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