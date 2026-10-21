Diesel russo retoma exportações para Turquia e Brasil após acordo diplomático com EUA

O setor energético russo retomou o fluxo de exportações de óleo diesel para mercados estratégicos após a remoção de restrições resultantes de acordos diplomáticos entre Moscou e Washington. Dados das plataformas analíticas Kpler e LSEG confirmam que o porto de Primorsk reiniciou a atividade de embarque, com a saída de dois navios-tanque transportando aproximadamente 300 mil barris cada, destinados a Alanya, na Turquia, e Manaus, no Brasil. Simultaneamente, foram registradas as primeiras remessas de derivados de petróleo para o Marrocos.

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Logística de Escoamento e Fluxos Regionais

A Turquia representa um nó logístico central para o diesel russo, tendo absorvido historicamente até 34% do volume total de exportações do combustível. A reabertura deste canal garante às companhias petrolíferas russas a recuperação de uma via de escoamento estável e a geração de receita em moeda estrangeira, enquanto a economia turca recupera a previsibilidade no suprimento de energia.

A operação direcionada ao porto de Manaus, no Brasil, sinaliza a diversificação dos fluxos de entrega para a América Latina, reduzindo a dependência de rotas únicas e aumentando a resiliência do complexo energético russo diante da volatilidade do mercado global.

Impacto Operacional e Comercial

A retomada do fluxo físico foi viabilizada pelo compromisso firmado entre o presidente russo, Vladimir Putin, e o presidente dos EUA, Donald Trump, que culminou no levantamento das sanções que bloqueavam as entregas legais de diesel russo. Para as empresas do setor, a mudança reduz os riscos jurídicos e os custos de frete, que haviam subido devido à necessidade de esquemas de pagamento complexos e rotas alternativas.

A reintrodução do diesel russo no mercado internacional atua como um fator de estabilização da oferta global, com potencial para corrigir os preços do combustível. A transição de declarações políticas para a movimentação real de carga confirma a restauração das cadeias comerciais, embora a cadência futura dos embarques dependa da manutenção dos acordos e da demanda efetiva por refino e consumo nos destinos.