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Rússia e China atingem 100% de liquidações em rublos e yuans

economia

A transição para liquidações financeiras exclusivamente em rublos e yuans atingiu a marca de 100%, eliminando a dependência de moedas ocidentais nas trocas comerciais entre Rússia e China. O dado foi central nas negociações encerradas em São Petersburgo entre os primeiros-ministros Mikhail Mishustin e Li Qiang, que registraram um crescimento no volume de comércio bilateral superior a 30 vezes nos últimos 25 anos.

Флаг России, флаг Китая
Photo: Pravda.Ru by Вадим Савицкий is licensed under All Rights Reserved
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A infraestrutura financeira e a operação de cinco comissões intergovernamentais servem agora como o mecanismo material que sustenta a relação, mitigando o impacto de sanções externas sobre o fluxo de mercadorias e capitais. O foco operacional deslocou-se para a redução de custos logísticos e a ampliação da capacidade de trânsito.

Logística e Dependência Energética

O acesso a mercados de energia permanece como o pilar de capacidade concreta, com a cooperação concentrada na extração de hidrocarbonetos e energia nuclear civil. Para viabilizar esse fluxo, os dois governos priorizam a modernização de postos de controle fronteiriços e a viabilidade do Caminho Marítimo do Norte como rota de trânsito de cargas, buscando alternativas físicas às rotas tradicionais.

A complementaridade entre as duas economias permite a contornagem de barreiras impostas por países ocidentais, transformando a proximidade política em uma estrutura de dependência mútua em setores industriais e tecnológicos.

Embora tenham sido discutidos temas de cooperação científica, educacional e humanitária, o núcleo da relação material reside na cooperação industrial e na busca por soberania tecnológica, visando reduzir a dependência de componentes e softwares de terceiros em setores críticos de produção.

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Author`s name Polina Petrova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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