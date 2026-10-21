Moçambique à beira de um novo projeto: o que Sasol pode trazer para o cenário energético?

A Empresa Nacional de Hidrocarbonetos (ENH) está a manter negociações com potenciais investidores, incluindo a sul-africana Sasol, para a implementação de um novo projecto de gás natural. A iniciativa integra a estratégia de Moçambique para se consolidar como um "centro energético" na região.
O projecto, com um custo estimado em 250 milhões de dólares, terá como foco as cidades costeiras de Beira e Inhassoro. O plano prevê o desenvolvimento de unidades flutuantes de armazenamento e regaseificação (FSRU) em ambas as localidades.
Para assegurar a logística de transporte, está prevista a construção de um novo gasoduto de 140 quilómetros. Esta infraestrutura ligará as referidas instalações ao gasoduto ROMPCO, a principal via que transporta gás de Moçambique para o complexo industrial de Secunda, na África do Sul.
Rudencio Morais, Presidente do Conselho Executivo da ENH, afirmou em entrevista à Reuters que o objectivo é ter a infraestrutura operacional até 2030 ou 2031. Este cronograma visa alinhar-se com o desenvolvimento dos projectos Mozambique LNG, Rovuma LNG e Coral North.
A urgência do projecto prende-se com a expectativa de esgotamento, em poucos anos, dos campos terrestres de Pande e Temane, actualmente operados pela Sasol. Moçambique, que detém vastos recursos na Bacia de Rovuma, pretende suprir as futuras necessidades de gás da África do Sul.
Questionada, a Sasol referiu ser prematuro especular sobre a dimensão ou natureza de eventuais investimentos, ressalvando que procura fontes alternativas de gás. A ROMPCO não emitiu comentários imediatos sobre o assunto.
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