Bilhetes de avião na Europa deverão ficar mais caros a partir de 2027

O setor do transporte aéreo europeu enfrenta a perspetiva de um aumento substancial nos preços dos bilhetes a partir de 2027, num cenário marcado por tensões crescentes entre a indústria e a regulação da União Europeia. Michael O'Leary, CEO da Ryanair, lançou um alerta direto sobre a inflação das tarifas, apontando a subida dos preços do petróleo como o motor principal deste ajuste.

Photo: commons.wikimedia.org by CAPTAIN RAJU, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Ryanair (Edinburgh Airport) in 2025.01

Até ao momento, a companhia de baixo custo conseguiu blindar os passageiros deste impacto graças a uma estratégia de compras antecipadas (hedging), que fixou o custo do combustível a 67 dólares por barril. Contudo, este escudo financeiro tem data de validade, e a transição para os preços reais de mercado em 2027 deverá traduzir-se num custo mais elevado para o consumidor final.

Para além dos fatores macroeconómicos, O'Leary identifica a política regulatória de Bruxelas como um entrave à competitividade. Em entrevista à Euronews, o executivo foi incisivo ao criticar a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, classificando a sua gestão como "inútil" perante a inércia na implementação de reformas estruturais. O ponto central da crítica reside no relatório Draghi — um roteiro para recuperar a competitividade europeia -, cujas recomendações estariam a ser ignoradas. Dados da Joint European Disruptive Initiative corroboram parcialmente esta tese, indicando que apenas 26% das sugestões do antigo presidente do BCE foram efetivamente aplicadas.

Na prática, a discórdia entre o Parlamento Europeu e as companhias aéreas materializa-se em custos operacionais. A Ryanair já anunciou o corte de 20 rotas na Bélgica, uma decisão motivada pelo aumento das taxas ambientais sobre passageiros, que saltaram de dois para sete euros. Para O'Leary, este tipo de medida é contraproducente: em vez de fomentar a sustentabilidade, penaliza a conectividade e empurra as companhias para mercados mais competitivos.

O CEO da transportadora irlandesa foi claro quanto ao impacto geográfico destas decisões. A Ryanair planeia transferir a sua capacidade para países com maior eficiência fiscal e regulatória, excluindo explicitamente a França e a Alemanha, classificadas como "desesperadamente pouco competitivas".

O resultado final desta equação — taxas ambientais crescentes, regulamentação burocrática e a expiração dos contratos de combustível — é um delta negativo para o bolso do viajante. O que começa como uma decisão política em Bruxelas termina, inevitavelmente, num bilhete de avião mais caro no aeroporto.