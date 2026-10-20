FMI prevê crescimento de 2% para o PIB de Moçambique em 2027

O Fundo Monetário Internacional (FMI) projecta que a actividade económica de Moçambique, medida pelo Produto Interno Bruto (PIB), cresça 2% em 2027. Esta estimativa, detalhada no relatório sobre as Perspectivas Económicas Regionais da África Subsariana, difere da projecção do Governo moçambicano, que prevê um crescimento real do PIB de 1,6% para o mesmo período, acompanhado por uma redução da inflação média anual para 7,0%.

Photo: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Самора Моисеш Машел - 20 метикалов Мозамбик

Comparativo Regional e nos PALOP

No âmbito da Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral (SADC), a previsão de crescimento de Moçambique para 2027 situa-se acima apenas da África do Sul (1,3%) e do Lesotho (0,8%). Outras economias da região apresentam expectativas superiores, com destaque para a Tanzânia (5,9%), Zâmbia (4,9%), Madagáscar (4,4%), Eswatini (3,7%), Zimbabwe (3,5%), Malawi (2,3%) e Botswana (2,2%).

Entre os Países Africanos de Língua Portuguesa (PALOP), Moçambique superaria apenas São Tomé e Príncipe, cujo crescimento real do PIB é estimado em 1,9%. As demais economias do grupo deverão crescer acima de 2%, com Cabo Verde (5%), Guiné-Bissau (4,9%) e Angola (3,3%).

Contexto da África Subsariana e Riscos Económicos

Para a região da África Subsariana, o FMI estima um crescimento de 4,5% tanto em 2026 como em 2027. Este desempenho seria impulsionado pelo ajustamento da oferta global, receitas favoráveis de exportações e reformas prévias que mitigaram os impactos do conflito no Médio Oriente.

O relatório ressalva, contudo, que a resiliência é mais acentuada em economias ricas em recursos naturais, enquanto países pobres nesses recursos enfrentam uma desaceleração. A inflação mediana na região deverá subir de 3,4% em 2025 para 4,3% em 2026 e 5,0% em 2027.

O FMI alerta que, apesar dos progressos na consolidação orçamental e na redução dos rácios da dívida pública, a margem para absorver novos choques é limitada devido a:

Elevados encargos com juros;

Escassez de reservas financeiras em diversos países;

Diminuição da assistência externa.

Os riscos apontados incluem perturbações no fornecimento de energia, reavaliações da dívida soberana, cortes adicionais na ajuda externa e eventos meteorológicos extremos, especificamente associados ao El Niño.

Recomendações Estratégicas

Para contrariar estes riscos, a instituição recomenda que os governos da África Subsariana adoptem políticas de consolidação orçamental, preservem receitas temporárias provenientes de matérias-primas, direccionem apoio às famílias vulneráveis e combatam a inflação.

O FMI defende ainda que a promoção do sector privado e a protecção do investimento produtivo são fundamentais para atenuar impactos financeiros de futuros choques e elevar o nível de vida das populações a longo prazo.