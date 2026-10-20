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Fertilizantes para o Brasil: um em cada quatro vagões da SvZhD destina-se ao exterior

economia

A infraestrutura da Estrada de Ferro Sverdlovsk (SvZhD) movimentou 21,4 milhões de toneladas de carga para o exterior nos três primeiros trimestres deste ano. Mais do que metade desse volume é composto por fertilizantes minerais e químicos, consolidando a ferrovia como a principal artéria de escoamento de insumos agrícolas russos para mercados aliados.

Фура с минеральными удобрениями
Photo: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Фура с минеральными удобрениями

O destino desses produtos revela a dependência de mercados específicos: o Brasil absorve 62,1% das remessas de fertilizantes, enquanto a China detém 29,9%. Para chegar a esses destinos, a logística combina portos marítimos e passagens terrestres pelas fronteiras da Rússia e do Cazaquistão. No balanço geral da ferrovia, a exportação representa 24,2% de toda a carga movimentada, o que significa que um em cada quatro vagões carregados na malha tem destino internacional.

Segundo dados divulgados via tagilcity. ru, houve um crescimento de 6,3% nas exportações em comparação ao mesmo período do ano passado. Além da força dos agroquímicos, a estrutura de saída é sustentada por petróleo e cargas containerizadas, respondendo a uma demanda global constante por matérias-primas russas.

A ascensão do fluxo de grãos

O salto mais expressivo ocorreu no setor agrário. O transporte de grãos, seja em vagões ou containers, disparou 69%, totalizando 263,6 mil toneladas. O destaque fica para as remessas em vagões, que cresceram 71,8%, atingindo 115,7 mil toneladas. Esse movimento indica que os corredores terrestres estão se tornando rotas viáveis e eficientes para a expansão de produtores locais no comércio externo.

O economista regional Valeriy Kozlov, em análise para o Pravda. Ru, aponta que esse fortalecimento do potencial exportador da SvZhD reflete a reorientação dos fluxos de transporte e a adaptação da infraestrutura às novas realidades econômicas. Para Kozlov, a containerização é a chave para destravar a burocracia nas fronteiras, permitindo que a produção industrial e agrícola dos Urais e da Sibéria chegue ao mercado internacional com maior agilidade e competitividade.

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Author`s name Petr Ermilin
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