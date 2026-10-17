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Crustáceos russos saltam 80% em Coreia do Sul e quase empatam com a China

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As exportações russas de frutos do mar para a Coreia do Sul atingiram um pico operacional em setembro de 2026, consolidando a Rússia como um dos principais fornecedores do mercado coreano. De acordo com dados da alfândega da Coreia do Sul, o fluxo de crustáceos, peixes e filés registrou crescimento expressivo, impulsionado especialmente pela oferta de espécies de alto valor agregado e produtos básicos de congelamento.

Крабов на судне
Photo: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Крабов на судне

Dinâmica de captura e volume de exportação

O motor do crescimento foi o segmento de crustáceos — concentrado em caranguejos e lotes menores de camarões. Em setembro, as importações desta categoria somaram US$ 49,2 milhões, representando um salto de 1,8 vez em relação a agosto e um aumento de 25% comparado a setembro do ano anterior. Este volume marca o ponto mais alto para os exportadores russos desde o início do ano, refletindo a janela de disponibilidade desses recursos biológicos para o comércio.

Paralelamente aos itens de luxo, a oferta de produtos básicos de pesca também se expandiu:

  • Peixes congelados: As remessas cresceram 29%, totalizando US$ 33,8 milhões, com predominância de bacalhau do Alasca (pollock), bacalhau e subprodutos, como ovas e leite de peixe.
  • Filés e carnes de peixe: A demanda subiu 37%, atingindo US$ 11,4 milhões, com o filé de pollock congelado como principal commodity.
  • Produtos processados: O segmento de peixes defumados e secos registrou alta de 28%, chegando a US$ 7,5 milhões.

Balanço comercial e competitividade regional

No panorama geral, a Coreia do Sul importou US$ 481,4 milhões em frutos do mar em setembro. Com exportações totais de US$ 104,4 milhões, a Rússia deteve aproximadamente 22% da fatia de mercado, ocupando a segunda posição global. A diferença para o líder, a China, reduziu-se a apenas US$ 700 mil.

O Vietnã fecha o trio de principais fornecedores com US$ 57 milhões, seguido por Noruega e Canadá. Enquanto a dependência de importações cresce, a produção doméstica sul-coreana voltada para a exportação apresentou uma leve retração.

Limitações biológicas e sazonalidade

Apesar do avanço nos crustáceos e peixes brancos, outros nichos biológicos enfrentaram quedas. As exportações de moluscos russos despencaram mais de 54%, enquanto as remessas de ouriços-do-mar recuaram 4%.

A análise do fluxo indica que a competitividade russa nos mercados asiáticos permanece alta. No entanto, como a produção pesqueira é regida por ciclos biológicos e quotas de captura, o pico de setembro pode refletir sazonalidades específicas ou a liquidação de contratos pontuais, não configurando necessariamente uma mudança estrutural de longo prazo na demanda regional.

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Author`s name Ksenia Semenova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site
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