Crustáceos russos saltam 80% em Coreia do Sul e quase empatam com a China

As exportações russas de frutos do mar para a Coreia do Sul atingiram um pico operacional em setembro de 2026, consolidando a Rússia como um dos principais fornecedores do mercado coreano. De acordo com dados da alfândega da Coreia do Sul, o fluxo de crustáceos, peixes e filés registrou crescimento expressivo, impulsionado especialmente pela oferta de espécies de alto valor agregado e produtos básicos de congelamento.
O motor do crescimento foi o segmento de crustáceos — concentrado em caranguejos e lotes menores de camarões. Em setembro, as importações desta categoria somaram US$ 49,2 milhões, representando um salto de 1,8 vez em relação a agosto e um aumento de 25% comparado a setembro do ano anterior. Este volume marca o ponto mais alto para os exportadores russos desde o início do ano, refletindo a janela de disponibilidade desses recursos biológicos para o comércio.
Paralelamente aos itens de luxo, a oferta de produtos básicos de pesca também se expandiu:
No panorama geral, a Coreia do Sul importou US$ 481,4 milhões em frutos do mar em setembro. Com exportações totais de US$ 104,4 milhões, a Rússia deteve aproximadamente 22% da fatia de mercado, ocupando a segunda posição global. A diferença para o líder, a China, reduziu-se a apenas US$ 700 mil.
O Vietnã fecha o trio de principais fornecedores com US$ 57 milhões, seguido por Noruega e Canadá. Enquanto a dependência de importações cresce, a produção doméstica sul-coreana voltada para a exportação apresentou uma leve retração.
Apesar do avanço nos crustáceos e peixes brancos, outros nichos biológicos enfrentaram quedas. As exportações de moluscos russos despencaram mais de 54%, enquanto as remessas de ouriços-do-mar recuaram 4%.
A análise do fluxo indica que a competitividade russa nos mercados asiáticos permanece alta. No entanto, como a produção pesqueira é regida por ciclos biológicos e quotas de captura, o pico de setembro pode refletir sazonalidades específicas ou a liquidação de contratos pontuais, não configurando necessariamente uma mudança estrutural de longo prazo na demanda regional.
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