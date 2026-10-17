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Brasil é 2º maior importador de pesticidas proibidos na UE, diz Oxfam

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A dinâmica do mercado global de agrotóxicos revela uma disparidade física e regulatória profunda entre o Hemisfério Norte e o Sul Global. De acordo com um relatório da Oxfam, divulgado no Dia Mundial da Alimentação, o Brasil consolidou-se como o segundo maior importador de pesticidas que são proibidos para uso interno na União Europeia (UE), ficando atrás apenas dos Estados Unidos.

пестициды
Photo: Wikimedia Commons by Zeynel Cebeci is licensed under Public domain
пестициды

Os números evidenciam a escala da operação: apenas em 2024, o Brasil recebeu aproximadamente 15 mil toneladas dessas substâncias. No total, os Estados-Membros da UE exportaram quase 122 mil toneladas de pesticidas banidos em seu próprio território no mesmo ano — um volume que representa mais que o dobro do registrado em 2018. O fluxo desses produtos atinge 93 países, sendo que 75% dos destinos são nações de baixa e média renda.

No território brasileiro, o impacto físico manifesta-se na dependência química de monoculturas voltadas à exportação, como a soja, o café e a cana-de-açúcar. A aplicação ocorre via tratores, aviões e drones, atingindo não apenas as lavouras, mas também áreas adjacentes a florestas, comunidades rurais e trabalhadores do campo. A proporção de agrotóxicos altamente perigosos (AAPs) nas vendas brasileiras é de 49%, um contraste nítido com a Alemanha, onde tais substâncias representam apenas 12% do mercado.

O relatório destaca que seis dos dez pesticidas mais vendidos no Brasil estão na lista de proibidos da União Europeia. Essa configuração cria um sistema onde o risco físico — a exposição a substâncias tóxicas — é transferido para o solo e a população do Sul Global, enquanto o retorno financeiro permanece concentrado. Quatro empresas controlam 61% do mercado global de pesticidas, auferindo receitas de cerca de € 2,7 bilhões com a venda de AAPs.

A tendência de expansão do uso desses produtos no Brasil continua acelerada. Em 2025, o país atingiu um novo recorde regulatório com a aprovação de 725 novos pesticidas, um crescimento de quase 10% em relação aos 663 produtos registrados em 2024. Viviana Santiago, diretora da Oxfam Brasil, classifica essa prática como a aplicação de critérios desiguais e de caráter colonial, onde a proteção ambiental da Europa é mantida através da exportação de riscos para outros territórios.

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Author`s name Evgenia Rumyantseva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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