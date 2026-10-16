China corta reembolso de IVA para exportação de elétricos: fim do subsídio encerra era dos EVs baratos

O governo da China iniciou o desmonte de um dos principais pilares de competitividade de seus veículos elétricos (EVs) e híbridos plug-in no mercado global. O Ministério das Finanças da República Popular da China anunciou que, a partir de 1º de abril de 2027, o reembolso do Imposto sobre Valor Agregado (IVA) para a exportação desses veículos será reduzido de 13% para 9%.

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A lógica fiscal por trás do ajuste

O IVA na China é fixado em 13%. Até então, as exportadoras de veículos "verdes" recebiam a compensação total desse imposto, o que funcionava como um subsídio indireto massivo. Esse mecanismo permitia que fabricantes chineses reduzissem drasticamente os preços finais para conquistar fatias de mercado no exterior, inclusive por meio de práticas de dumping.

A mudança de rumo reflete a maturidade do setor. Entre os três primeiros trimestres de 2026, as exportações de EVs saltaram 130%, superando 4 milhões de unidades, com liderança de gigantes como BYD e Geely. Para Pequim, a indústria atingiu a escala necessária para sobreviver sem o suporte artificial do Estado.

Impacto nos custos e na cadeia de distribuição

Embora a redução de 4 pontos percentuais no reembolso pareça modesta, ela impacta diretamente a margem de lucro líquida por unidade. Estimativas indicam que a BYD, por exemplo, poderá ver seu lucro cair em aproximadamente 5 mil yuans (cerca de 62 mil rublos ou 850 reais) por carro exportado.

A transmissão desse custo ao consumidor final deve ocorrer em duas frentes:

Montadoras oficiais (Geely, Chery, Changan): A tendência é o repasse integral do custo ao comprador para preservar as margens de rentabilidade nos balanços financeiros.

A tendência é o repasse integral do custo ao comprador para preservar as margens de rentabilidade nos balanços financeiros. Importadores independentes e "cinzas": Este grupo é o mais vulnerável. Com margens já reduzidas, a perda de 4% do benefício fiscal pode tornar a operação deficitária, resultando em uma menor oferta de modelos premium ou nichados via importação paralela.

Seletividade estratégica: Elétricos vs. Combustão

A reforma não é linear, revelando a prioridade do governo em ajustar a competitividade apenas do setor tecnológico. O novo regime tributário cria a seguinte distinção para 2027:

Veículos Elétricos, Híbridos, Ônibus e Caminhões Elétricos: Preços tendem a subir devido ao reembolso de IVA limitado a 9%.

Preços tendem a subir devido ao reembolso de IVA limitado a 9%. Veículos a Gasolina e Diesel: Mantêm a compensação integral de 13%, preservando a competitividade de preço dos motores a combustão.

Esse cenário, somado ao fim de subsídios internos na China e ao endurecimento das regras de exportação, sinaliza o encerramento da era dos elétricos chineses artificialmente baratos. A vantagem econômica de migrar para a tecnologia "verde" torna-se menos evidente, enquanto os veículos tradicionais mantêm sua estabilidade de custos por decisão política de Pequim.