Brasil deve atingir recorde de 354,5 milhões de toneladas na produção de grãos em 2026

O Brasil caminha para um recorde histórico na produção de grãos em 2026. Segundo a estimativa de setembro do Levantamento Sistemático da Produção Agrícola, do IBGE, o volume total deve atingir 354,5 milhões de toneladas. O número representa um crescimento de 2,4% em relação ao volume de 346,1 milhões de toneladas registrado em 2025.
A estabilidade entre as previsões de agosto e setembro de 2026 é quase total, com uma variação positiva de apenas 0,4% (1,5 milhão de toneladas). No entanto, o que chama a atenção é a expansão da base produtiva: a área a ser colhida subiu para 83,2 milhões de hectares, um aumento de 2% (1,6 milhão de hectares) comparado ao ano anterior.
Essas três culturas dominam a pauta agrícola brasileira, concentrando 93% da produção total estimada e 87,3% da área plantada. No entanto, o desempenho entre elas é heterogêneo:
Fora do eixo principal, os dados revelam contrastes acentuados. O trigo sofre a maior retração, com a estimativa de 5,9 milhões de toneladas, uma queda de 24% em relação a 2025. O feijão também apresenta tendência de baixa, com queda de 6,6% na produção.
No sentido oposto, o sorgo registra alta de 11%, atingindo 6 milhões de toneladas. Já o algodão herbáceo (em caroço) apresenta uma leve queda de 3,9%, com previsão de 9,5 milhões de toneladas.
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