Brasil deve atingir recorde de 354,5 milhões de toneladas na produção de grãos em 2026

O Brasil caminha para um recorde histórico na produção de grãos em 2026. Segundo a estimativa de setembro do Levantamento Sistemático da Produção Agrícola, do IBGE, o volume total deve atingir 354,5 milhões de toneladas. O número representa um crescimento de 2,4% em relação ao volume de 346,1 milhões de toneladas registrado em 2025.

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A estabilidade entre as previsões de agosto e setembro de 2026 é quase total, com uma variação positiva de apenas 0,4% (1,5 milhão de toneladas). No entanto, o que chama a atenção é a expansão da base produtiva: a área a ser colhida subiu para 83,2 milhões de hectares, um aumento de 2% (1,6 milhão de hectares) comparado ao ano anterior.

O tripé da safra: Soja, Milho e Arroz

Essas três culturas dominam a pauta agrícola brasileira, concentrando 93% da produção total estimada e 87,3% da área plantada. No entanto, o desempenho entre elas é heterogêneo:

Soja: É o principal motor do recorde. A produção estimada é de 175 milhões de toneladas, alta de 5,4% sobre 2025, impulsionada por um crescimento de 1,3% na área plantada.

É o principal motor do recorde. A produção estimada é de 175 milhões de toneladas, alta de 5,4% sobre 2025, impulsionada por um crescimento de 1,3% na área plantada. Milho: A produção total deve chegar a 143,3 milhões de toneladas (+1,1%). Aqui, o detalhe reside na distribuição entre safras: enquanto a primeira safra apresenta um salto expressivo de 15,5% (29,7 milhões de toneladas), a segunda safra recua 2% (113,6 milhões de toneladas). A área total do milho cresceu 2,5%, mas esse ganho concentrou-se na primeira safra (+8%).

A produção total deve chegar a 143,3 milhões de toneladas (+1,1%). Aqui, o detalhe reside na distribuição entre safras: enquanto a primeira safra apresenta um salto expressivo de 15,5% (29,7 milhões de toneladas), a segunda safra recua 2% (113,6 milhões de toneladas). A área total do milho cresceu 2,5%, mas esse ganho concentrou-se na primeira safra (+8%). Arroz: Apresenta a trajetória inversa. A produção estimada em casca caiu 11,4%, fechando em 11,2 milhões de toneladas, acompanhando uma redução de 12,6% na área colhida.

Outras culturas e tendências

Fora do eixo principal, os dados revelam contrastes acentuados. O trigo sofre a maior retração, com a estimativa de 5,9 milhões de toneladas, uma queda de 24% em relação a 2025. O feijão também apresenta tendência de baixa, com queda de 6,6% na produção.

No sentido oposto, o sorgo registra alta de 11%, atingindo 6 milhões de toneladas. Já o algodão herbáceo (em caroço) apresenta uma leve queda de 3,9%, com previsão de 9,5 milhões de toneladas.