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Estados Unidos e Índia avançam em acordo comercial apesar de sanções russas

economia

Estados Unidos e Índia avançam para a etapa de finalização de um acordo comercial, enquanto Washington sinaliza flexibilidade quanto à dependência energética de Nova Deli em relação à Rússia, apesar de possíveis novas sanções.

Флаг Индии
Photo: commons.wikimedia.org by Yann Forget, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
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Negociação Comercial e Energética

O Ministro do Comércio da Índia, Piyush Goyal, e o Ministro das Relações Exteriores, Subrahmanyam Jaishankar, indicaram que as negociações para um acordo comercial estão em fase final de ajuste de termos. Paralelamente, o embaixador dos EUA na Índia, Sergio Gor, afirmou que a administração de Donald Trump reconhece a dependência energética indiana de recursos russos e não prevê a interrupção imediata dessas compras, mesmo sob a vigência de novas leis de sanções.

Próximas Etapas e Agenda Diplomática

Para dar continuidade a esses pontos, o Secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, realizará sua segunda visita à Índia na próxima semana. A pauta central será a expansão da cooperação energética e o fortalecimento dos vínculos econômicos. O governo americano planeja enviar outros membros do gabinete ao país nos próximos meses.

Pontos de Impasse e Restrições

A agenda de cooperação ocorre simultaneamente a divergências não resolvidas em três eixos principais:

  • Tarifas: Disputas pendentes sobre a política tarifária bilateral.
  • Geopolítica: Tensões decorrentes do estreitamento de laços entre Washington e Islamabad (Paquistão).
  • Diplomacia: Atritos causados por declarações do vice-presidente dos EUA, JD Vance, sobre profissionais indianos do setor de TI.

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Author`s name Ksenia Semenova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site
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