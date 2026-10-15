Estados Unidos e Índia avançam em acordo comercial apesar de sanções russas

Estados Unidos e Índia avançam para a etapa de finalização de um acordo comercial, enquanto Washington sinaliza flexibilidade quanto à dependência energética de Nova Deli em relação à Rússia, apesar de possíveis novas sanções.

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Negociação Comercial e Energética

O Ministro do Comércio da Índia, Piyush Goyal, e o Ministro das Relações Exteriores, Subrahmanyam Jaishankar, indicaram que as negociações para um acordo comercial estão em fase final de ajuste de termos. Paralelamente, o embaixador dos EUA na Índia, Sergio Gor, afirmou que a administração de Donald Trump reconhece a dependência energética indiana de recursos russos e não prevê a interrupção imediata dessas compras, mesmo sob a vigência de novas leis de sanções.

Próximas Etapas e Agenda Diplomática

Para dar continuidade a esses pontos, o Secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, realizará sua segunda visita à Índia na próxima semana. A pauta central será a expansão da cooperação energética e o fortalecimento dos vínculos econômicos. O governo americano planeja enviar outros membros do gabinete ao país nos próximos meses.

Pontos de Impasse e Restrições

A agenda de cooperação ocorre simultaneamente a divergências não resolvidas em três eixos principais:

Tarifas: Disputas pendentes sobre a política tarifária bilateral.

Disputas pendentes sobre a política tarifária bilateral. Geopolítica: Tensões decorrentes do estreitamento de laços entre Washington e Islamabad (Paquistão).

Tensões decorrentes do estreitamento de laços entre Washington e Islamabad (Paquistão). Diplomacia: Atritos causados por declarações do vice-presidente dos EUA, JD Vance, sobre profissionais indianos do setor de TI.