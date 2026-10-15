Nоvак: acordo EUA-Rússia sobre diesel pode levar exportações à pré-crise e baixar preços na Europa

O alívio das restrições à exportação de gasóleo russo, conseguido através de acordos entre Moscovo e Washington, servirá como factor de estabilização para o sistema energético global. A afirmação foi feita pelo vice-primeiro-ministro da Federação Russa, Alexander Novak, durante o fórum Russian Energy Week (REW-2026). De acordo com a sua avaliação, o impacto desta decisão ultrapassará as partes diretamente envolvidas nas transações, beneficiando também os consumidores da União Europeia.

Photo: government.ru by Пресс-служба Правительства РФ is licensed under Правительство Российской Федерации Александр Новак

A redução da pressão das sanções sobre os produtos petrolíferos aumenta, de forma direta, a estabilidade do setor energético e dos combustíveis. Novak destacou várias implicações fundamentais para a economia nacional. As refinarias de petróleo russas poderão retomar volumes de produção ideais, elevando, assim, a utilização da sua capacidade. Níveis mais elevados de processamento estimularão o setor *upstream* (extração), ao garantir uma procura constante de matérias-primas. A receita adicional proveniente das exportações reforçará o orçamento estatal — um factor crucial para o cumprimento das obrigações sociais do governo —, ao passo que as empresas petrolíferas obterão os recursos necessários para investimentos de capital e programas de modernização.

Regresso ao Mercado Global

Novak enfatizou que o combustível russo será direcionado para os mercados globais, incluindo os Estados Unidos. Contudo, a questão dos envios diretos para os EUA permanece em aberto por ora; exige a conclusão de trâmites legais e a assinatura de contratos específicos, um processo que requer tempo. As previsões governamentais sugerem que a Rússia poderá recuperar a sua posição muito rapidamente. "Até ao final deste ano, as exportações de gasóleo russo poderão atingir os níveis pré-crise, situando-se entre 3,0 e 3,5 milhões de toneladas. Isto permitirá à Rússia retomar a sua quota de 10% no mercado global de gasóleo", observou Novak.

Impacto na Europa e na OPEP+

Apesar da complexa situação geopolítica, a economia europeia poderá ser um beneficiário indireto do acordo. Uma vez que a Europa continua integrada no panorama energético global, um aumento da oferta de gasóleo russo ajudará a equilibrar a procura. Isto, por sua vez, criará condições para uma descida dos preços dos combustíveis em toda a região europeia. Segundo Novak, os parceiros da OPEP+ encaram estes desenvolvimentos de forma positiva; o acordo promove a previsibilidade dos preços e a estabilidade geral do mercado — ambos pré-requisitos essenciais para atrair investimento a longo prazo para o setor. Ao mesmo tempo, o Vice-Primeiro-Ministro absteve-se de fazer quaisquer previsões sobre a eventual suspensão de sanções adicionais, sublinhando que tais decisões dependeriam inteiramente das condições de mercado vigentes.