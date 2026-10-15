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Boeing: FAA obriga parada de 174 Dreamliners por falha silenciosa em mecanismos de asa

economia

A Boeing é forçada a interromper a operação de 174 unidades do 787 Dreamliner registradas nos Estados Unidos. A Diretiva de Aeronavegabilidade da FAA impõe a substituição imediata dos acionamentos rotativos dos predrilhos externos, identificando um risco crítico de falha silenciosa na mecanismo de asa que pode comprometer a sustentação durante as fases críticas de voo.

Hannover Airport Lufthansa Boeing 787-9 Dreamliner D-ABPA (DSC06590)
Photo: commons.wikimedia.org by MarcelX42, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Hannover Airport Lufthansa Boeing 787-9 Dreamliner D-ABPA (DSC06590)

O gargalo mecânico: falha silenciosa e capacidade operacional

O problema não é estético, é estrutural e operacional. Os acionamentos rotativos dos predrilhos №2 (asa esquerda) e №11 (asa direita) apresentam uma tendência a assumir posições incorretas sem disparar qualquer alerta na cabine de pilotagem. Para a logística de manutenção, isso transforma uma verificação de rotina em um procedimento de risco severo. Se o predrilho falha no momento da decolagem ou pouso, a perda de sustentação é imediata e catastrófica. A diretiva exige a instalação de novos mecanismos com trava de segurança e a realização obrigatória de testes funcionais do torque dos acionamentos, eliminando a incerteza sobre o estado real do equipamento.

Custo de serviço e impacto na frota

A capacidade disponível da frota é diretamente impactada pela necessidade de ground time (tempo de solo) para a instalação das novas peças. A FAA estima um custo direto de 32.375 dólares por aeronave. A estrutura desse custo é dominada pelos componentes: mais de 31 mil dólares são destinados à aquisição das peças atualizadas, enquanto o trabalho de mão de obra consome aproximadamente nove horas-homem por voo. Para o parque aéreo norte-americano de 174 unidades, o gasto agregado atinge 5,63 milhões de dólares. Embora uma parte dos custos possa ser coberta por garantias do fabricante, a operação impõe um gargalo logístico: a remoção dos aviões da malha de voos para a intervenção técnica reduz a frequência de serviços e a utilização efetiva da frota durante o período de manutenção.

Restrições operacionais imediatas

Enquanto a substituição física não é concluída, a operação segue sob restrições rígidas de segurança. As tripulações proíbem a retração dos flaps imediatamente após o pouso em condições de gelo. Esta medida preventiva visa impedir o dano físico aos mecanismos já comprometidos, isolando o problema até que a intervenção corretiva seja realizada. Novas aeronaves deixam a linha de montagem já com a configuração corrigida, mas as unidades existentes apenas retomam seu ciclo normal de operação após a comprovação da funcionalidade do novo sistema de travamento.

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Author`s name Petr Ermilin
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