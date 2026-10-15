Portugal Mundo Sociedade CPLP Rússia economia Desporto Ciência
News All >
Guarda-roupa de inverno: como ajustar a proporção entre casacos e calçados
SERNIC assinala um ano sem registos de raptos em Moçambique
Mitos sobre coloração após os 50 anos: as regras essenciais para uma transição capilar impecável
Rússia inaugura primeiro cluster robotizado de baterias com automação de 95%
Hierarquia de atividade e limites de tolerância em formulações com retinoides
Massa que vira purê na geladeira: o erro crítico cometido nos primeiros minutos após o fogo
Liceu de Nezhinsky substitui parte da educação geral por especialização aeroespacial da Roscosmos
42% dos brasileiros defendem gratuidade em cultura como prioridade absoluta em políticas públicas
Marrocos expropria terras agrícolas de cidadãos franceses e argelinos

CAAM: Vendas de veículos na China caem 6,1% em 2026 enquanto exportações disparam

economia

O mercado chinês de automóveis, o maior do mundo, apresenta um contraste acentuado no terceiro trimestre de 2026: a demanda interna esfriou, enquanto a expansão para os mercados externos atingiu volumes sem precedentes. Segundo dados da Associação dos Fabricantes de Automóveis da China (CAAM), citados pela Interfax, o setor vive uma reconfiguração estrutural em que a produção doméstica, em desaceleração, é compensada por um ritmo agressivo de exportação.

Автомобильный салон
Photo: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Автомобильный салон

Desaceleração interna após o pico histórico

Entre janeiro e setembro de 2026, as vendas no atacado na China somaram 19,96 milhões de unidades, uma queda de 6,1% em comparação com o mesmo período do ano anterior. Esse recuo ocorre sobre uma base elevada: 2025 marcou o auge histórico da indústria, com a venda recorde de 34,4 milhões de veículos. A dinâmica mensal reflete essa tendência; em setembro, foram comercializados 2,588 milhões de veículos. Embora o mercado global de carros leves e comerciais tenha registrado uma queda de quase 6% em base anual em agosto, a China mantém sua posição de liderança incontestável no setor.

O motor exportador redefine a estratégia industrial

O export é o principal vetor de crescimento para os consórcios chineses. Mesmo com a saturação do mercado local, as entregas para o exterior mostram uma dinâmica anômala: nos nove meses do ano, 7,167 milhões de veículos foram exportados, um aumento de quase 71% em relação ao mesmo período de 2025. Somente em setembro, as exportações cresceram 64,2%, atingindo 919 mil unidades. Para a indústria, isso significa uma mudança forçada de estratégia: a necessidade de compensar a queda de demanda interna impulsiona uma expansão agressiva em outras regiões, intensificando a competição para marcas europeias, japonesas e americanas, que enfrentam dificuldades para competir com a estrutura de custos e a velocidade de produção chinesas.

Para os consumidores globais, incluindo o brasileiro e o russo, essa dinâmica sugere a manutenção de um alto volume de oferta das marcas chinesas. Ao buscar compensar perdas internas através do aumento das exportações, as empresas chinesas podem exercer uma pressão sobre os preços nos mercados importadores, mitigando eventuais aumentos de custo devido ao excesso de disponibilidade. A situação atual consolida o status da China como a "fábrica automotiva global”, cada vez mais orientada para o consumidor internacional em detrimento do local, transformando a capacidade produtiva ociosa em pressão competitiva externa.

Indicador (janeiro-setembro 2026) Valor Variação em relação a 2025
Volume total de vendas 19,96 milhões de unidades — 6,1%
Entregas de exportação 7,167 milhões de unidades + 71%
Exportações em setembro 919 mil unidades + 64,2%

Veja mais da Pravda.Ru no Google

Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter

Agora a ler
Platycodon grandiflorus: a solução definitiva para canteiros que exigem baixa manutenção
Jardinagem
Platycodon grandiflorus: a solução definitiva para canteiros que exigem baixa manutenção
Violeta no vaso: regue só quando os 2 cm de solo estiverem secos para salvar as raízes
Jardinagem
Violeta no vaso: regue só quando os 2 cm de solo estiverem secos para salvar as raízes
Mais populares
Mitsubishi L200 de 2007 a 2015: a resistência cobrou seu preço

A aparência de força esconde sinais que surgem só depois de muitos quilómetros, e vários detalhes mudam totalmente a leitura sobre a compra.

Mitsubishi L200 de 2007 a 2015: a resistência cobrou seu preço
Chery Tiggo 4 2021: 162 mil km sem retífica graças à disciplina de manutenção
Chery Tiggo 4 2021: 162 mil km sem retífica graças à disciplina de manutenção
Garrafas PET com areia: lastro portátil para segurar agrofibras sem danificar o solo
Adeus lama no quintal: a técnica que transformou o trânsito interno em seu jardim de forma definitiva
Pressão contra o fluxo de grãos russos: os segredos contratuais que impediram a decisão definitiva Pravda.Ru Jornal
Repolho em 24 horas: o papel crítico do vinagre adicionado apenas após a fervura
Argélia propõe taxa sobre extração de areia do Saara
Colapsos em montanhas submarinas no Pacífico revelam mudança de gatilhos geológicos
Colapsos em montanhas submarinas no Pacífico revelam mudança de gatilhos geológicos
últimos materiais
CAAM: Vendas de veículos na China caem 6,1% em 2026 enquanto exportações disparam
Hierarquia de atividade e limites de tolerância em formulações com retinoides
Massa que vira purê na geladeira: o erro crítico cometido nos primeiros minutos após o fogo
Liceu de Nezhinsky substitui parte da educação geral por especialização aeroespacial da Roscosmos
42% dos brasileiros defendem gratuidade em cultura como prioridade absoluta em políticas públicas
Marrocos expropria terras agrícolas de cidadãos franceses e argelinos
Conjunto esportivo outono/inverno 2026: arquitetura de alfaiataria e proporções alongadas no guarda-roupa urbano
Moda feminina 2026: as novas regras de estilo para camisas e sobreposições estruturadas
Dependência energética limita integração da Armênia com a UE
Tomates de até 1 kg exigem normalização de 2 a 3 botões florais por cacho
EnglishРусскийDeutschFrançaisSpain
Mapa Arquivo Sobre Os autores
Seleccione o erro ortográfico com o rato e carregue em Ctrl+Enter

Copyright © 1999-2026, «PRAVDA.Ru».

When reproducing our materials in whole or in part, hyperlink to PRAVDA.Ru should be made. The opinions and views of the authors do not always coincide with the point of view of PRAVDA.Ru's editors.