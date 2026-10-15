CAAM: Vendas de veículos na China caem 6,1% em 2026 enquanto exportações disparam

O mercado chinês de automóveis, o maior do mundo, apresenta um contraste acentuado no terceiro trimestre de 2026: a demanda interna esfriou, enquanto a expansão para os mercados externos atingiu volumes sem precedentes. Segundo dados da Associação dos Fabricantes de Automóveis da China (CAAM), citados pela Interfax, o setor vive uma reconfiguração estrutural em que a produção doméstica, em desaceleração, é compensada por um ritmo agressivo de exportação.

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Desaceleração interna após o pico histórico

Entre janeiro e setembro de 2026, as vendas no atacado na China somaram 19,96 milhões de unidades, uma queda de 6,1% em comparação com o mesmo período do ano anterior. Esse recuo ocorre sobre uma base elevada: 2025 marcou o auge histórico da indústria, com a venda recorde de 34,4 milhões de veículos. A dinâmica mensal reflete essa tendência; em setembro, foram comercializados 2,588 milhões de veículos. Embora o mercado global de carros leves e comerciais tenha registrado uma queda de quase 6% em base anual em agosto, a China mantém sua posição de liderança incontestável no setor.

O motor exportador redefine a estratégia industrial

O export é o principal vetor de crescimento para os consórcios chineses. Mesmo com a saturação do mercado local, as entregas para o exterior mostram uma dinâmica anômala: nos nove meses do ano, 7,167 milhões de veículos foram exportados, um aumento de quase 71% em relação ao mesmo período de 2025. Somente em setembro, as exportações cresceram 64,2%, atingindo 919 mil unidades. Para a indústria, isso significa uma mudança forçada de estratégia: a necessidade de compensar a queda de demanda interna impulsiona uma expansão agressiva em outras regiões, intensificando a competição para marcas europeias, japonesas e americanas, que enfrentam dificuldades para competir com a estrutura de custos e a velocidade de produção chinesas.

Para os consumidores globais, incluindo o brasileiro e o russo, essa dinâmica sugere a manutenção de um alto volume de oferta das marcas chinesas. Ao buscar compensar perdas internas através do aumento das exportações, as empresas chinesas podem exercer uma pressão sobre os preços nos mercados importadores, mitigando eventuais aumentos de custo devido ao excesso de disponibilidade. A situação atual consolida o status da China como a "fábrica automotiva global”, cada vez mais orientada para o consumidor internacional em detrimento do local, transformando a capacidade produtiva ociosa em pressão competitiva externa.