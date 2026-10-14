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Redução de tarifas de 100% para 6,1% viabiliza entrada da Geely no Canadá em 2027

economia

A Geely confirmou oficialmente os planos de entrar no mercado canadense, com início das vendas e abertura da rede de serviço prevista para 2027. A decisão coincide com uma mudança drástica na política comercial do Canadá, que reduziu as tarifas de importação de veículos da China de 100% para 6,1% em 2026, eliminando a principal barreira ao preço final.

Geely
Photo: commons.wikimedia.org by Wide Awake!, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Geely

Essa alteração regulatória transforma a viabilidade econômica dos carros chineses, permitindo que competam diretamente com os modelos locais em vez de sofrerem uma majoração de custo proibitiva. No entanto, o acesso ao mercado não é ilimitado: o governo canadense impôs cotas quantitativas de importação.

Inicialmente, o limite é de 49.000 unidades. O plano é expandir esse teto para 70.000 veículos por ano. Dada a capacidade total do mercado canadense de aproximadamente 1,8 milhão de carros por ano, a participação inicial dos fabricantes chineses será de nicho, mas a Geely busca consolidar-se como player-chave nesse segmento específico.

As operações estão em fase de estruturação, com a montadora já formando sua rede de concessionários. Embora a lista oficial de modelos para o Canadá não tenha sido divulgada, fontes do setor e publicações especializadas, como a CarNewsChina, apontam que a oferta inicial deve focar em elétricos de volume. Os candidatos mais prováveis são o Geely EX5, um crossover compacto voltado a famílias, e o Geely EX2, uma opção urbana mais acessível.

Para os consumidores canadenses, que até então tinham como alternativa principal marcas ocidentais de preço elevado no segmento elétrico, a entrada da Geely representa uma mudança nos incentivos de compra: maior variedade e, presumivelmente, preços mais competitivos. Se a estratégia se provar bem-sucedida sob as novas regras tarifárias, o precedente pode fortalecer a posição de outros fabricantes chineses na América do Norte, intensificando a concorrência no mercado local.

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