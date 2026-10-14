Acordo Mercosul-UE ativou crescimento das exportações brasileiras

A entrada em vigor provisória do acordo comercial entre o Mercosul e a União Europeia, em 1º de maio de 2026, gerou um impacto imediato e mensurável no fluxo de mercadorias. Entre maio e setembro deste ano, as exportações brasileiras para o bloco europeu cresceram 30,7% em comparação ao mesmo intervalo do ano anterior, segundo dados divulgados pelo ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Márcio Elias Rosa.

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Para entender a magnitude desse salto, é preciso olhar para o acumulado do ano: de janeiro a setembro, as vendas para a UE somaram US$ 44,17 bilhões, o que representa uma alta de 20% frente aos nove primeiros meses de 2025. O chanceler Mauro Vieira detalhou que o comércio bilateral entre os dois blocos expandiu mais de US$ 6 bilhões desde a implementação do tratado, contribuindo para que as exportações brasileiras totais subissem 10,4% em 2026.

Embora o agronegócio seja o motor principal, o governo destaca que a expansão não é exclusiva do setor rural. O comércio exterior brasileiro cresceu, em média, 10,5%, mesmo diante de um cenário global de instabilidade geopolítica e aumento de barreiras tarifárias. Márcio Elias Rosa atribui esse desempenho à capacidade de escala do setor privado e à estratégia de nova industrialização focada na agroindústria.

Paralelamente ao acordo com a Europa, o Brasil registrou uma abertura massiva de novos canais de escoamento. Desde 2023, foram abertos 700 novos mercados para produtos agropecuários em 99 destinos diferentes. O ministro da Agricultura, André de Paula, contrastou esse número com as 241 aberturas registradas na gestão anterior, enfatizando que tais avanços dependem de rigorosas autorizações sanitárias.

O resultado financeiro dessas novas portas abertas já começa a aparecer: a ApexBrasil estima que US$ 5,8 bilhões tenham sido exportados para esses novos destinos desde 2023, com uma projeção ambiciosa de atingir US$ 80 bilhões nos próximos quatro anos.

No campo da produção e financiamento, o governo projeta que o PIB agropecuário represente 29% do PIB total este ano, com uma safra 2026/27 estimada em 366 milhões de toneladas. Para sustentar esse volume, o Plano Safra mobilizou mais de R$ 610 bilhões no ciclo atual, totalizando mais de R$ 1 trilhão investidos nos últimos quatro anos entre agricultura empresarial e familiar.

Atualmente, o Brasil soma US$ 169 bilhões em exportações acumuladas no ano. Embora esteja US$ 2 bilhões atrás dos Estados Unidos, André de Paula afirma que o país deve encerrar o exercício como o maior exportador mundial de alimentos. No radar diplomático, permanece a relação delicada com os EUA e a expectativa de novas aberturas, como a recente autorização da China para a exportação de miúdos suínos.