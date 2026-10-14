Rússia exportou 320,7 bilhões de dólares em energia para a Europa desde 2022

Desde 2022, a Rússia exportou para a Europa recursos energéticos no valor de 320,7 bilhões de dólares, segundo o vice-premiê Alexander Novak, que concedeu entrevista à emissora Vesti. Este total supera a estimativa anterior do lado americano, que calculava o montante em 250 bilhões de dólares. Somente nos primeiros nove meses de 2026, as remessas direcionadas ao bloco europeu totalizaram 21,3 bilhões de dólares.

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A continuidade desses fluxos ocorre em setores específicos onde as sanções foram flexibilizadas. Contudo, o eixo estratégico principal das exportações russas deslocou-se para a região da Ásia-Pacífico, onde Moscou busca estabelecer acordos de longo prazo. Essa realocação comercial reflete uma adaptação estrutural às restrições geopolíticas, transformando o mercado asiático em pilar da balança comercial energética.

Dinâmica do mercado de combustíveis

No segmento de derivados de petróleo, o plano russo é elevar as exportações de diesel para entre 3 e 3,5 milhões de toneladas mensais, nível que correspondia aos picos pré-crise. Novak esclarece que o objetivo é mitigar o déficit global causado pela redução da capacidade de refino mundial e pelas instabilidades logísticas no Estreito de Ormuz. A intervenção no mercado internacional, que inclui a possibilidade de vendas aos Estados Unidos, já gerou uma reação de preços: apesar do triplicar do valor do petróleo bruto, o custo do diesel recuou aproximadamente 5 a 6%.

Essa reabertura comercial tornou-se possível após o acordo entre os presidentes Vladimir Putin e Donald Trump, que resultou na suspensão das sanções americanas por um período de seis meses. Em conformidade, o governo russo emitiu uma ordem parcial para levantar a proibição de exportação de diesel. As tratativas técnicas estão em curso entre os ministérios de Energia dos dois países e as empresas do setor.

Segurança do abastecimento interno e custos logísticos

A prioridade absoluta permanece no mercado doméstico. O vice-premiê garantiu que as demandas do agronegócio, do fornecimento às regiões setentrionais e o consumo interno estão totalmente cobertos, pois a capacidade instalada das refinarias excede significativamente o volume atual de produção. Isso permite margem de manobra para as exportações adicionais sem comprometer a estabilidade interna.

Em paralelo, a questão dos custos logísticos foi debatida na reunião dos ministros da OPEP+ em Riade. Foi constatado que, devido aos riscos militares e à ameaça de fechamento do Estreito de Ormuz, as tarifas de frete e seguros dispararam entre 5 e 10 vezes em determinadas rotas. Para estabilizar o mercado e monitorar esses choques de custo, a Rússia acordou uma cooperação de vigilância com organismos internacionais, incluindo a Agência Internacional de Energia (AIE).