Portugal Mundo Sociedade CPLP Rússia economia Desporto Ciência
News All >
Colapsos em montanhas submarinas no Pacífico revelam mudança de gatilhos geológicos
Salga curta de gorbuma com laranja: osmose refrigerada, não fermentação
Bolo de fígado de galinha: versão leve com creme de leite azedo e vegetais refogados
Integração com IA do Google marca o retorno do híbrido plug-in XC40 da Volvo
Silhueta do pé alterada: transição barefoot elimina inclinação e amplia apoio real
Populações retiradas a tempo: modelo comunitário reduz escala de vítimas por desastres
Plantas de cobertura substituem mulch tradicional em canteiros ornamentais
Tocas de hibernação do urso pardo: engenharia térmica e estratégias de sobrevivência
Percepção de raças perigosas desafiada por análise comportamental e responsabilidade humana

Rússia exportou 320,7 bilhões de dólares em energia para a Europa desde 2022

economia

Desde 2022, a Rússia exportou para a Europa recursos energéticos no valor de 320,7 bilhões de dólares, segundo o vice-premiê Alexander Novak, que concedeu entrevista à emissora Vesti. Este total supera a estimativa anterior do lado americano, que calculava o montante em 250 bilhões de dólares. Somente nos primeiros nove meses de 2026, as remessas direcionadas ao bloco europeu totalizaram 21,3 bilhões de dólares.

Нефтепровод Дружба
Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Нефтепровод Дружба

A continuidade desses fluxos ocorre em setores específicos onde as sanções foram flexibilizadas. Contudo, o eixo estratégico principal das exportações russas deslocou-se para a região da Ásia-Pacífico, onde Moscou busca estabelecer acordos de longo prazo. Essa realocação comercial reflete uma adaptação estrutural às restrições geopolíticas, transformando o mercado asiático em pilar da balança comercial energética.

Dinâmica do mercado de combustíveis

No segmento de derivados de petróleo, o plano russo é elevar as exportações de diesel para entre 3 e 3,5 milhões de toneladas mensais, nível que correspondia aos picos pré-crise. Novak esclarece que o objetivo é mitigar o déficit global causado pela redução da capacidade de refino mundial e pelas instabilidades logísticas no Estreito de Ormuz. A intervenção no mercado internacional, que inclui a possibilidade de vendas aos Estados Unidos, já gerou uma reação de preços: apesar do triplicar do valor do petróleo bruto, o custo do diesel recuou aproximadamente 5 a 6%.

Essa reabertura comercial tornou-se possível após o acordo entre os presidentes Vladimir Putin e Donald Trump, que resultou na suspensão das sanções americanas por um período de seis meses. Em conformidade, o governo russo emitiu uma ordem parcial para levantar a proibição de exportação de diesel. As tratativas técnicas estão em curso entre os ministérios de Energia dos dois países e as empresas do setor.

Segurança do abastecimento interno e custos logísticos

A prioridade absoluta permanece no mercado doméstico. O vice-premiê garantiu que as demandas do agronegócio, do fornecimento às regiões setentrionais e o consumo interno estão totalmente cobertos, pois a capacidade instalada das refinarias excede significativamente o volume atual de produção. Isso permite margem de manobra para as exportações adicionais sem comprometer a estabilidade interna.

Em paralelo, a questão dos custos logísticos foi debatida na reunião dos ministros da OPEP+ em Riade. Foi constatado que, devido aos riscos militares e à ameaça de fechamento do Estreito de Ormuz, as tarifas de frete e seguros dispararam entre 5 e 10 vezes em determinadas rotas. Para estabilizar o mercado e monitorar esses choques de custo, a Rússia acordou uma cooperação de vigilância com organismos internacionais, incluindo a Agência Internacional de Energia (AIE).

Veja mais da Pravda.Ru no Google

Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter

Author`s name Petr Ermilin
Agora a ler
Manicure nua com microestética: técnica com esmalte transparente e adorno único
Mulher
Manicure nua com microestética: técnica com esmalte transparente e adorno único
Renault alerta para possível corte de 300 mil veículos na Europa devido a metas de emissões
Carros
Renault alerta para possível corte de 300 mil veículos na Europa devido a metas de emissões
Argélia propõe taxa sobre extração de areia do Saara
Mundo
Argélia propõe taxa sobre extração de areia do Saara
Mais populares
Manicure nua com microestética: técnica com esmalte transparente e adorno único

A técnica aplica esmalte transparente sobre unhas curtas, definindo o design com a inserção de um único elemento decorativo, como strass ou pérola, fixado com top coat ou cola específica.

Manicure nua com microestética: técnica com esmalte transparente e adorno único
Zapaterka de batata com carne moída: estrutura com purê no lugar da massa
Zapaterka de batata com carne moída: estrutura com purê no lugar da massa
Como escolher arbustos para solos pobres e rochosos para um jardim sustentável
Couve-flor gratinada com marinado de iogurte grego em duas etapas
Boris Johnson nega a interferência da Rússia: revelações contraditórias agitam o Reino Unido Pravda.Ru Jornal
Macarrão de forno com frango e brócolis: o equilíbrio entre líquido e seco
Tonalidades semitransparentes revelam uma nova luminosidade nas unhas
Chebureks de massa choux: a gelatinização do amido define a crocância
Chebureks de massa choux: a gelatinização do amido define a crocância
últimos materiais
Salga curta de gorbuma com laranja: osmose refrigerada, não fermentação
Rússia exportou 320,7 bilhões de dólares em energia para a Europa desde 2022
Bolo de fígado de galinha: versão leve com creme de leite azedo e vegetais refogados
Integração com IA do Google marca o retorno do híbrido plug-in XC40 da Volvo
Silhueta do pé alterada: transição barefoot elimina inclinação e amplia apoio real
Populações retiradas a tempo: modelo comunitário reduz escala de vítimas por desastres
Plantas de cobertura substituem mulch tradicional em canteiros ornamentais
Tocas de hibernação do urso pardo: engenharia térmica e estratégias de sobrevivência
Percepção de raças perigosas desafiada por análise comportamental e responsabilidade humana
ALROSA e Universidade de Moscou testam minério kimberlítico para captura de CO2
EnglishРусскийDeutschFrançaisSpain
Mapa Arquivo Sobre Os autores
Seleccione o erro ortográfico com o rato e carregue em Ctrl+Enter

Copyright © 1999-2026, «PRAVDA.Ru».

When reproducing our materials in whole or in part, hyperlink to PRAVDA.Ru should be made. The opinions and views of the authors do not always coincide with the point of view of PRAVDA.Ru's editors.