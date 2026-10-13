Investimento de 20,8 milhões quadruplica capacidade energética do Parque Industrial de Beluluane

Investimento alemão de 20,8 milhões de euros expande capacidade energética do Parque Industrial de Beluluane.

A reabilitação e expansão da subestação elétrica do Parque Industrial de Beluluane, viabilizada por um investimento de 20,8 milhões de euros, resultou na quadruplicação da sua capacidade operacional, que passou de 20 MVA para 80 MVA. O projeto foi financiado através da Cooperação Financeira Alemã, via Banco Alemão de Desenvolvimento (KfW), e implementado pela Electricidade de Moçambique (EDM) em parceria com a MozParks.

A melhoria na fiabilidade do fornecimento energético, concretizada em 2024, teve impacto direto na atratividade do polo industrial. Desde a entrada em operação das novas infraestruturas, o parque registou um aumento de 40% no número de empresas instaladas, com a ocupação de mais de 100 hectares de terrenos industriais por novos investidores.

Impacto Económico e Social

Atualmente, o Parque Industrial de Beluluane apresenta os seguintes indicadores:

Investimento acumulado: Aproximadamente 3 mil milhões de dólares investidos pelas empresas instaladas;

Aproximadamente 3 mil milhões de dólares investidos pelas empresas instaladas; Emprego: Criação de cerca de 10.000 postos de trabalho diretos e indiretos;

Criação de cerca de 10.000 postos de trabalho diretos e indiretos; Diversidade: Presença de empresas provenientes de 18 países diferentes.

Para além do setor industrial, a expansão da rede elétrica beneficiou cerca de 3.000 agregados familiares nas comunidades circundantes, promovendo o desenvolvimento de pequenos negócios e a melhoria dos serviços essenciais locais.

Capacitação Profissional e Emprego Juvenil

A cooperação alemã estende-se também à vertente de capital humano. Através de uma parceria entre a Agência Alemã de Cooperação Internacional (GIZ) e a Fundação MozYouth (iniciativa da MozParks), foi disponibilizado um financiamento de 170 mil euros para programas de estágios.

Esta iniciativa permitiu a criação de 300 oportunidades de estágio em Moçambique, com uma taxa de inserção profissional de 50% dos participantes em empregos permanentes após a conclusão do programa.

Sobre a MozParks

A MozParks, operadora de Zonas Económicas Sustentáveis, funciona através de uma parceria público-privada entre a Agência para a Promoção de Investimento e Exportações de Moçambique (APIEX) e a Aliança Africana de Zonas Económicas Sustentáveis (ASEZA). Com operações nas províncias de Maputo e Nampula, e expansão prevista para Cabo Delgado, a entidade já atraiu mais de 70 empresas, mobilizando mais de 4 mil milhões de dólares em investimentos e gerando rendimentos para mais de 120.000 pessoas.