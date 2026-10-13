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Primeira viagem completa: PanStar Acro valida eficiência logística na Rota do Mar do Norte

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PanStar Acro, um porta-contêineres da sul-coreana PanStar, fechou o primeiro ciclo comercial completo de um operador do país na rota da Europa via Rota do Mar do Norte. A viagem, iniciada em 22 de agosto no porto de Busan e concluída em 11 de outubro, validou a viabilidade operacional do trajeto, conforme reportado pela Reuters com base em dados do Ministério dos Assuntos Marítimos e da Pesca da Coreia do Sul.

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Capacidade utilizada e composição da carga

O navio efetuou escalas em Gdansk, Roterdã e Felixstowe (Reino Unido), transportando peças de reposição, veículos usados e produtos químicos. A carga efetiva foi de 737 TEU (unidades de equivalente a contêineres de 20 pés), um volume inferior ao planejado inicialmente em 1.300 unidades. Essa diferença entre a capacidade planejada e a carga real aponta para limitações comerciais específicas deste teste de mercado, não necessariamente para a capacidade física total da frota ou da rota.

Economia de distância versus custos operacionais

O motor econômico da rota é a redução significativa da distância logística. O percurso entre Busan e Roterdã pela via Ártica mede 13.000 km, uma economia de 35% em comparação com a rota tradicional pelo Canal de Suez. Em termos de tempo, isso traduz-se em uma redução de cerca de um terço da duração da viagem, com uma economia estimada de até 10 dias. Essa eficiência de trajeto é o principal argumento para o fluxo, porém o custo unitário final depende de variáveis críticas: o prêmio de seguro especializado, o consumo de combustível e a necessidade de reduzir a velocidade do navio para evitar a formação de gelo, fatores que podem eroder parte do ganho temporal.

Riscos operacionais e geopolíticos

A operacionalização da rota enfrenta constrangimentos geopolíticos diretos. O trajeto passa ao longo da costa russa, o que exigiu que a PanStar consultasse Moscou sobre segurança e assistência em caso de bloqueio por gelo. Essa dependência cria uma complexidade política para Seul, que busca equilibrar suas alianças ocidentais com a necessidade de acesso a esta infraestrutura logística. O retorno do comércio ártico coreano, inativo desde 2016, sinaliza uma aposta estratégica em diversificar rotas, mas a sustentabilidade econômica depende da resolução destes riscos operacionais e de custo.

Contexto de infraestrutura regional

Esta iniciativa naval integra uma estratégia mais ampla de Busan como nó marítimo global, alinhada com as políticas do presidente Lee Jae-myung. Paralelamente, o desenvolvimento de infraestrutura terrestre no Leste Russo, como o acordo assinado em setembro de 2026 no Fórum Econômico da Verao para o corredor Mohe-Naiba-Magadan e a construção do porto de Naiba na Yakutia, expande as opções de conexão logística na região, oferecendo novos nós de trânsito para fluxos que podem complementar ou concorrer com a via marítima ártica.

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Author`s name Dmitriy Sokolov
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