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Inpasa produz 15% do etanol do Brasil e expande aposta em combustíveis para aviação e navios

economia

O milho deixou de ser apenas uma commodity agrícola para se tornar o núcleo de uma plataforma industrial complexa. No Brasil, a Inpasa — maior produtora de etanol de milho da América Latina e a segunda maior do mundo — materializa essa transição, transformando o grão num ecossistema que gera desde combustível para aviões e navios até rações animais e eletricidade renovável.

Кукуруза
Photo: commons.wikimedia.org by Billy Hathorn, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Кукуруза

A escala da operação é massiva. Com oito unidades industriais distribuídas entre o Paraguai e o Brasil (estando em construção mais duas em Rio Verde e Rondonópolis), a empresa processa anualmente cerca de 15 milhões de toneladas de grãos. O resultado final deste processamento é diversificado: 6,7 mil milhões de litros de etanol, 3,5 milhões de toneladas de DDGS (Grãos Secos de Destilaria com Solúveis), 340 mil toneladas de óleo vegetal e a geração de 1903 GWh de energia renovável.

Para compreender a relevância da Inpasa no mercado global, basta olhar para a fatia de mercado: a empresa prevê produzir este ano 7,6 milhões de metros cúbicos de etanol. No contexto brasileiro, isso representa 15% da produção nacional total (quase 40 milhões de m³), sendo que o Brasil detém, sozinho, cerca de um terço da produção mundial de etanol.

A unidade de Dourados, no Mato Grosso do Sul, exemplifica a escala do investimento e o seu impacto económico local. Com um investimento de 340 milhões de euros (dois mil milhões de reais), a fábrica processa dois milhões de toneladas de grãos por ano. O efeito no emprego é direto e tangível: a operação mantém 700 postos de trabalho diretos e gerou cerca de três mil empregos indiretos durante a fase de construção.

Do ponto de vista técnico, a Inpasa opera num modelo de aproveitamento total da matéria-prima. O milho e o sorgo são destilados para produzir etanol em três variantes: anidro, hidratado e neutro. Este último, de alta pureza, é o que permite a incursão da empresa nos setores farmacêutico, de cosmética e de bebidas. Simultaneamente, a biomassa é convertida em energia, elevando a produção elétrica de 256 GWh em 2020 para 1903 GWh em 2026.

Um ponto crítico para a sustentabilidade do modelo é a gestão do solo. A empresa aposta na "segunda safra", onde o milho é plantado na mesma área após a colheita da soja, otimizando a produtividade por hectare sem a necessidade de desmatar novas áreas. De acordo com a Inpasa, existem ainda entre 28 e 36 milhões de hectares de pastagens degradadas que poderiam ser convertidas para uso agrícola sem impactar as florestas.

A estratégia de expansão foca-se agora nos "setores difíceis de eletrificar". Enquanto o etanol nos automóveis já está consolidado, o foco deslocou-se para a aviação e a navegação. No transporte marítimo, o etanol de segunda safra brasileiro já foi reconhecido pela Organização Marítima Internacional, apresentando uma redução de quase 78% nas emissões de gases com efeito de estufa face aos combustíveis convencionais.

Por fim, o ciclo fecha-se na agropecuária através do DDGS. Este co-produto, rico em proteína e fibra, retorna ao campo para alimentar bovinos, suínos, aves e até o mercado de pets. Na prática, este insumo traduz-se em rentabilidade: no caso da Agropecuária Maragogipe, a utilização de ração à base de DDGS resultou num aumento de 2% na produção e num ganho adicional de 1,19 euros por arroba de gado.

Com investimentos de 5,5 mil milhões de dólares realizados desde 2018 e mais 1,06 mil milhões de euros previstos para 2026-2027, a Inpasa projeta chegar, em 2027, à capacidade de processar 19 milhões de toneladas de grãos e produzir 8,6 mil milhões de litros de etanol, consolidando o milho como um pilar estratégico da transição energética e industrial.

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Author`s name Ksenia Semenova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site
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