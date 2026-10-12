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Produção de gás no Brasil: avaliação chocante das metas até 2036

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Até 2036, a produção doméstica de gás natural no Brasil deve atingir 135 milhões de m³/dia, um aumento de 85% em relação ao patamar projetado para 2026. Esta expansão, detalhada no Relatório do Plano Decenal de Expansão de Energia pelo Ministério de Minas e Energia e pela EPE, visa elevar a flexibilidade do sistema elétrico, permitindo que o gás atue como recurso de despacho marginal para equilibrar a intermitência das fontes renováveis.

Вид с высоты птичьего полета на крупнейшее нефтяное месторождение с буровыми вышками
Photo: Pravda.Ru by Александр Васильев is licensed under Все права защищены
Вид с высоты птичьего полета на крупнейшее нефтяное месторождение с буровыми вышками

O investimento total na modernização da infraestrutura energética para o período de 2027 a 2036 é estimado em 3,3 trilhões de reais (aproximadamente 661,49 bilhões de dólares). Essa capex sustenta não apenas o setor de gás, mas também o aumento da extração de petróleo para 4,9 milhões de barris/dia. Contudo, a capacidade instalada em refinarias e a logística de transporte impõem limites físicos: mesmo com o aumento da produção de petróleo, o país pode permanecer como importador líquido de refinados, com uma dependência externa de cerca de 25% para o diesel, combustível crítico para a segurança energética.

Paralelamente, a estratégia incorpora o crescimento de biocombustíveis como parte do mix de oferta. A produção de etanol deve passar de 41,3 bilhões para 52,7 bilhões de litros, e a de biodiesel, de 10,6 para 14,8 bilhões de litros no mesmo horizonte. Essa diversificação responde à demanda crescente impulsionada pela expansão econômica, pela eletrificação de veículos e pela proliferação de data centers.

Dinâmica de Demanda e Geração

No cenário base, o consumo interno de energia deve crescer 24% em termos de equivalente de petróleo, alcançando 416,6 milhões de toneladas até 2036. Para atender a essa carga crescente, a geração elétrica precisa saltar de 829 TWh para 1.133 TWh. O desafio não é apenas a capacidade instalada, mas a operação efetiva do sistema: a integração de mais 300 TWh de geração exige a coordenação precisa entre hidrelétricas (sujeitas a variáveis hidrológicas), eólicas e solares (intermitentes) e a capacidade firme térmica a gás, que garante a confiabilidade do fornecimento em picos de demanda e períodos de escassez hídrica.

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Author`s name Ksenia Semenova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site
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