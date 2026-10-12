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Rússia consolida 2ª posição em diesel global com reorientação industrial

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Em 2025, os Estados Unidos consolidaram-se como o principal exportador global de diesel, com um fluxo médio de 1,264 milhão de barris por dia, equivalente a 15,4% do comércio internacional. A Rússia ocupa a segunda posição, movimentando 783,4 mil barris diários (9,5% do total). Juntas, as duas nações representam quase um quarto de toda a oferta exportável mundial, segundo cálculos baseados em dados da JODI e da OPEP. O grupo dos cinco maiores exportadores — incluindo também a Arábia Saudita (678,2 mil bpd), a Índia (567,1 mil bpd) e a Coreia do Sul (561,1 mil bpd) — responde por 46,9% das entregas globais.

Танкер с нефтью
Photo: commons.wikimedia.org by Sillerkiil, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
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A base física da oferta russa

A posição da Rússia não se sustenta apenas na extração de petróleo bruto, mas na capacidade efetiva de processamento. Ao longo de 15 anos, o parque de refinarias do país reorientou sua produção para diesel. O volume anual saltou de 70,6 milhões de toneladas em 2011 para 84,5 milhões em 2025, superando a capacidade nominal de 88 milhões de toneladas. Essa reconfiguração industrial transformou o diesel no produto central da pauta de exportação russa, superando o fuel oil (mazuto).

É fundamental distinguir a capacidade instalada da oferta realmente disponível. O volume exportado pela Rússia varia entre 39 e 49 milhões de toneladas por ano, um intervalo determinado pela demanda interna e pela taxa de utilização das plantas. Diferente de um recurso geológico fixo, essa oferta flutua conforme a eficiência logística e a priorização do mercado interno, tornando a "capacidade ociosa" um conceito menos relevante que a disponibilidade real de entrega em portos.

Roteirização e dependência de mercados-alvo

A geografia desses fluxos sofreu uma reestruturação abrupta. Em 2021, a Europa absorvia mais de 67% do diesel russo, com os Países Baixos concentrando 24% desse volume. Até o primeiro semestre de 2026, a Turquia tornou-se o principal destino, seguida por um diversificado leque de compradores que inclui o Brasil, os países da Ásia Central e o Oriente Médio.

Essa mudança não indica uma redução na capacidade produtiva, mas sim uma realocação da oferta negociável. Enquanto outros grandes exportadores, como os Países Baixos (459,8 mil bpd) e o Cingapura (365,9 mil bpd), dependem fortemente do refino intermediário e da reexportação, a Rússia mantém uma base de produção primária mais robusta. A manutenção da segunda posição global, mesmo após a perda do acesso preferencial ao mercado europeu, demonstra que a infraestrutura de processamento russa continua sendo um pilar crítico para o balanço físico do mercado de diesel, atuando como contraponto à oferta asiática e americana.

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Author`s name Olesya Kireeva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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