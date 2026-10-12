Rotas russas sob pressão extrema: exportadores forçam mudanças radicais para salvar o fluxo global

Na feira "Golden Autumn-2026", a diretora executiva da Associação de Grãos da Rússia (ZAR), Ksenia Bolomatova, detalhou a reestruturação das cadeias logísticas do agronegócio russo. O objetivo é contornar as restrições aos rotas tradicionais no Mar de Azov e Mar Negro, direcionando o escoamento de grãos através de portos no Leste da Rússia e utilizando a infraestrutura chinesa como plataforma de trânsito para os mercados asiáticos.

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Infraestrutura e capacidade de escoamento

A decisão estratégica repousa na física da oferta e na disponibilidade de capacidade portuária. Enquanto os portos do Mar Báltico atendem eficientemente à Turquia, ao Oriente Médio e ao Norte da África devido à sua infraestrutura para navios de grande porte, a rota asiática enfrenta custos logísticos proibitivos, especialmente para destinos como a Indonésia.

Para mitigar esses custos, a indústria russa está mobilizando seus ativos no Leste da Rússia. Mais de dez terminais na região já possuem experiência em transbordo de grãos, com expansão ativa em armazéns e modernização de cais. Um exemplo concreto é o cais de águas profundas no porto de Slavyanka, que ao entrar em operação, permitirá um volume de 200 mil toneladas mensais, abrindo uma via direta e economicamente viável para Bangladesh e Indonésia.

Fluxos via Cáspio e Trânsito Chinês

Simultaneamente, a rota do Mar Cáspio está sendo fortalecida para garantir o fluxo constante de suprimentos para o Irã, um dos três maiores importadores de grãos russos. O uso da infraestrutura chinesa é visto não apenas como um caminho alternativo, mas como uma ferramenta estratégica de acesso global, dado que os portos da China permitem redirecionamento flexível para qualquer destino, otimizando a eficiência logística em comparação com a exportação direta desde os portos russos do oeste ou do leste distante.

Reservas, Ofertas e Pressões de Mercado

A previsão da ZAR para a temporada 2026/27 aponta para um potencial exportável superior a 60 milhões de toneladas. Este volume representa uma fração significativa da oferta global negociável, uma vez que a demanda mundial depende criticamente dos envios russos, enquanto outros exportadores possuem reservas e capacidade de substituição limitadas.

A sensibilidade do mercado já é evidenciada por um aumento de 30% nos preços de grãos, impulsionado pela incerteza logística e pela percepção de risco na continuidade dos suprimentos. Com a presença de produtos russos em mais de 100 países, a falha na regularidade dos embarques não constitui apenas uma alteração no custo de transporte, mas uma ameaça direta à segurança alimentar global. O sucesso da adaptação depende, portanto, da velocidade com que a capacidade de processamento e transporte nos corredores orientais será efetivamente colocada em operação para sustentar essa oferta massiva.