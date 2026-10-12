Cebola e milho disparam: o que está por trás das altas nas cidades moçambicanas?

O país registou um aumento de preços de 0,16% no mês de Setembro, enquanto a inflação anual situou-se em 6,31% em comparação com o mesmo mês de 2025. De acordo com dados do Instituto Nacional de Estatística (INE), recolhidos em Maputo, Beira, Nampula, Quelimane, Tete, Chimoio, Xai-Xai e na província de Inhambane, destacou-se a subida de preços em produtos como cimento, cerveja e veículos de segunda mão.

Fatores de pressão mensal

Segundo a autoridade estatística, a variação mensal positiva foi impulsionada sobretudo pelas divisões de restaurantes, hotéis e cafés, alimentação e bebidas não alcoólicas, e transportes, que contribuíram com 0,07, 0,03 e 0,03 pontos percentuais (pp), respetivamente.

No detalhe por produto, o INE aponta as seguintes subidas mais expressivas:

Cebola: 11,4%

11,4% Milho em grão: 10,4%

10,4% Veículos automóveis ligeiros em segunda mão: 3,9%

3,9% Hambúrgueres, pregos, bifanas e similares: 2,5%

2,5% Cerveja (consumo fora de casa) e carapau: 0,8%

0,8% Cimento: 0,5%

Em contrapartida, houve produtos que registaram descidas de preços, contribuindo com cerca de 0,13 pp negativos, com destaque para a couve (6,3%), o repolho (3,9%), as torneiras e tubagens (3,8%), o tomate (2,4%), o coco (1,7%), o feijão manteiga (1,1%) e o óleo alimentar (0,4%).

Análise homóloga e regional

Na comparação anual, a inflação de 6,31% foi influenciada predominantemente pelos sectores de Transportes (14,72%) e Alimentação e bebidas não alcoólicas (8,69%).

Quanto à distribuição geográfica da variação mensal, apenas as cidades de Chimoio e Tete registaram quedas de preços, com 0,17% e 0,05%, respectivamente. As maiores subidas mensais ocorreram na Beira (0,43%) e na província de Inhambane (0,37%).

Já na análise homóloga, todos os centros registaram aumentos, sendo a Cidade de Tete a zona com a maior inflação (9,35%), seguida por Inhambane (8,56%) e Xai-Xai (8,33%). A Cidade de Maputo apresentou a variação anual mais baixa entre os centros analisados, com 4,14%.