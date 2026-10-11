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Kamaz investe US 51,5 milhões no Mali para criar ecossistema de manutenção e logística

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A fabricante russa Kamaz formalizou a expansão de sua operação na África por meio de um acordo com a empresa maliana SMTL-SA. O contrato, assinado em Bamako no contexto da cooperação governamental entre Rússia e Mali, soma aproximadamente 51,5 milhões de dólares (30 bilhões de francos da África Ocidental). A operação vai além da exportação de caminhões, focando na estruturação de uma infraestrutura de suporte técnico no país.

КамАЗ 5410
Photo: commons.wikimedia.org by Kin kuma, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
КамАЗ 5410

Para o governo do Mali, a aquisição de veículos pesados visa fortalecer a estabilidade econômica e a segurança alimentar, utilizando a frota para otimizar a logística de distribuição de alimentos e insumos industriais em um território com desafios geográficos complexos.

A estratégia da Kamaz para a penetração no mercado maliano baseia-se na criação de um ecossistema de manutenção. O plano prevê a abertura de oficinas especializadas na capital, a implementação de uma rede de suprimento de peças de reposição e a qualificação de mão de obra local, com a formação de técnicos malianos nas instalações da empresa em Kazan. Além disso, as partes iniciaram discussões sobre a transferência de tecnologia para a montagem de caminhões em território maliano.

O movimento reflete a redistribuição dos fluxos de exportação da indústria russa em direção ao Sul Global. Para a Kamaz, a diversificação de mercados é a resposta à mudança na conjuntura global, enquanto para o Mali, o acordo representa a tentativa de reduzir a dependência externa na manutenção de sua rede de transporte e a geração de empregos técnicos.

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Author`s name Anastasiya Zhukova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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