Kamaz investe US 51,5 milhões no Mali para criar ecossistema de manutenção e logística

A fabricante russa Kamaz formalizou a expansão de sua operação na África por meio de um acordo com a empresa maliana SMTL-SA. O contrato, assinado em Bamako no contexto da cooperação governamental entre Rússia e Mali, soma aproximadamente 51,5 milhões de dólares (30 bilhões de francos da África Ocidental). A operação vai além da exportação de caminhões, focando na estruturação de uma infraestrutura de suporte técnico no país.

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Para o governo do Mali, a aquisição de veículos pesados visa fortalecer a estabilidade econômica e a segurança alimentar, utilizando a frota para otimizar a logística de distribuição de alimentos e insumos industriais em um território com desafios geográficos complexos.

A estratégia da Kamaz para a penetração no mercado maliano baseia-se na criação de um ecossistema de manutenção. O plano prevê a abertura de oficinas especializadas na capital, a implementação de uma rede de suprimento de peças de reposição e a qualificação de mão de obra local, com a formação de técnicos malianos nas instalações da empresa em Kazan. Além disso, as partes iniciaram discussões sobre a transferência de tecnologia para a montagem de caminhões em território maliano.

O movimento reflete a redistribuição dos fluxos de exportação da indústria russa em direção ao Sul Global. Para a Kamaz, a diversificação de mercados é a resposta à mudança na conjuntura global, enquanto para o Mali, o acordo representa a tentativa de reduzir a dependência externa na manutenção de sua rede de transporte e a geração de empregos técnicos.