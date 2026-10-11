ANTA Sports assume controle estratégico da Puma com compra de 29,06% do capital

A chinesa ANTA Sports consolidou sua posição como a principal acionista da Puma após a conclusão de uma operação de compra de 29,06% do capital da empresa alemã. O aporte de capital totalizou US$ 1,6835 bilhão, transferidos diretamente para o capital social da companhia.
Com a aquisição desse pacote acionário, a ANTA Sports deixa de ser apenas uma negociadora para assumir o controle estratégico da Puma. Na estrutura da transação, o capital flui da gigante chinesa para os detentores das ações, enquanto o risco residual da operação e a governança da marca alemã passam a ser compartilhados com a ANTA.
Para a Puma, a mudança na composição do quadro societário altera a dinâmica operacional. A empresa agora está integrada ao ecossistema de suprimentos e distribuição da ANTA, permitindo que a controladora chinesa exerça influência direta sobre a produção, logística e marketing da marca europeia, utilizando a Puma como veículo de expansão e consolidação de seu portfólio global.
Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter
Descubra como a saia jeans se transformou em uma peça versátil para diferentes ocasiões, equilibrando volumes e texturas de forma estilosa.