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ANTA Sports assume controle estratégico da Puma com compra de 29,06% do capital

economia

A chinesa ANTA Sports consolidou sua posição como a principal acionista da Puma após a conclusão de uma operação de compra de 29,06% do capital da empresa alemã. O aporte de capital totalizou US$ 1,6835 bilhão, transferidos diretamente para o capital social da companhia.

Puma Suede
Photo: commons.wikimedia.org by LeDroider, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Puma Suede

Com a aquisição desse pacote acionário, a ANTA Sports deixa de ser apenas uma negociadora para assumir o controle estratégico da Puma. Na estrutura da transação, o capital flui da gigante chinesa para os detentores das ações, enquanto o risco residual da operação e a governança da marca alemã passam a ser compartilhados com a ANTA.

Para a Puma, a mudança na composição do quadro societário altera a dinâmica operacional. A empresa agora está integrada ao ecossistema de suprimentos e distribuição da ANTA, permitindo que a controladora chinesa exerça influência direta sobre a produção, logística e marketing da marca europeia, utilizando a Puma como veículo de expansão e consolidação de seu portfólio global.

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Author`s name Ksenia Semenova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site
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