UE tem suprimentos para inverno 2026-2027, mas estabilidade depende de GNL

A União Europeia apresenta margem de segurança suficiente para atravessar a temporada de aquecimento de 2026-2027 sem enfrentar escassez de combustível. Mesmo diante de uma interrupção total dos fluxos remanescentes de gás natural via gasodutos russos, a estabilidade do sistema energético regional permanece viável, embora a sustentação desse cenário dependa criticamente da importação de Gás Natural Liquefeito (GNL).
Dados de projeções da Rede Europeia de Operadores de Sistemas de Transporte de Gás (ENTSOG), analisados pelo jornal Kommersant, delineiam três cenários distintos para o inverno, condicionados ao volume de suprimentos externos e às variáveis climáticas.
O estado dos estoques nos reservatórios subterrâneos ao final de março de 2027 é estimado sob as seguintes condições:
Essa reconfiguração do suprimento energético indica que a dependência do gás russo via gasodutos foi praticamente neutralizada, mas transfere a vulnerabilidade para a volatilidade do mercado de GNL. Consequentemente, o custo da calefação e da eletricidade para consumidores e indústrias em 2026 estará atrelado à competitividade global por navios metaneiros, especialmente na disputa com as demandas do mercado asiático.
A análise da ENTSOG reforça que, embora o risco de falta física de combustível seja mínimo, a manutenção da estabilidade do sistema terá um custo elevado. A meta de manter os estoques em torno de 30% é fundamental para mitigar saltos abruptos de preços durante a transição para o próximo ciclo de aquecimento.
Nesse contexto, o gargalo dos próximos anos desloca-se da disponibilidade física do gás — que permanece abundante no mercado global de GNL — para a eficiência logística e a capacidade financeira dos países importadores.
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