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UE tem suprimentos para inverno 2026-2027, mas estabilidade depende de GNL

economia

A União Europeia apresenta margem de segurança suficiente para atravessar a temporada de aquecimento de 2026-2027 sem enfrentar escassez de combustível. Mesmo diante de uma interrupção total dos fluxos remanescentes de gás natural via gasodutos russos, a estabilidade do sistema energético regional permanece viável, embora a sustentação desse cenário dependa criticamente da importação de Gás Natural Liquefeito (GNL).

Энергетическая инфраструктура
Photo: Pravda.Ru by Малова Алёна, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Энергетическая инфраструктура

Dados de projeções da Rede Europeia de Operadores de Sistemas de Transporte de Gás (ENTSOG), analisados pelo jornal Kommersant, delineiam três cenários distintos para o inverno, condicionados ao volume de suprimentos externos e às variáveis climáticas.

O estado dos estoques nos reservatórios subterrâneos ao final de março de 2027 é estimado sob as seguintes condições:

  • Cenário Base: Mantendo-se a dinâmica atual de importações, o nível de preenchimento dos reservatórios deve encerrar a temporada em aproximadamente 29%, patamar que afasta o risco de déficit físico.
  • Cenário de Escassez de Oferta: Caso haja restrições na oferta global de GNL, as reservas europeias podem recuar para um nível crítico de 13%, o que exigiria a implementação de medidas emergenciais de economia de consumo.
  • Meta Estratégica: Para finalizar o inverno com um saldo de 30% e facilitar o início do ciclo de recarga para o ano seguinte, a Europa precisará importar ao menos 96 bilhões de metros cúbicos de GNL durante a temporada.

Essa reconfiguração do suprimento energético indica que a dependência do gás russo via gasodutos foi praticamente neutralizada, mas transfere a vulnerabilidade para a volatilidade do mercado de GNL. Consequentemente, o custo da calefação e da eletricidade para consumidores e indústrias em 2026 estará atrelado à competitividade global por navios metaneiros, especialmente na disputa com as demandas do mercado asiático.

A análise da ENTSOG reforça que, embora o risco de falta física de combustível seja mínimo, a manutenção da estabilidade do sistema terá um custo elevado. A meta de manter os estoques em torno de 30% é fundamental para mitigar saltos abruptos de preços durante a transição para o próximo ciclo de aquecimento.

Nesse contexto, o gargalo dos próximos anos desloca-se da disponibilidade física do gás — que permanece abundante no mercado global de GNL — para a eficiência logística e a capacidade financeira dos países importadores.

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Author`s name Evgenia Rumyantseva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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