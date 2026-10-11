Sardinhas sul-africanas mudam o deserto: China expande fazendas de peixe em Xinjiang

A África do Sul consolidou-se como um fornecedor crítico de insumos para a expansão da aquicultura chinesa em regiões desérticas de Xinjiang. Em 2025, aproximadamente 10% da produção sul-africana de farinha e óleo de peixe, derivados de sardinhas e anchovas, foram destinados a alimentar as fazendas de peixes da China. O objetivo de Pequim é deslocar a produção de frutos do mar para o interior do país, aproveitando aquíferos salinos profundos.

Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Озёра в пустыне

A operação técnica no deserto de Taklamakan baseia-se em reservatórios de água salobra identificados durante a exploração de petróleo e gás nas bacias de Tarim, Junggar e Tuha. O processo físico de implementação segue a sequência de nivelamento e compactação de dunas arenosas, perfuração de poços para extração de água subterrânea e a posterior adequação química do fluido via microrganismos e reagentes para simular a composição da água marinha. A infraestrutura consiste em tanques isolados com sistemas de recirculação para evitar a infiltração na areia, equipados com aeradores e alimentadores automáticos.

Atualmente, Xinjiang opera mais de 1.000 fazendas com uma produção anual de cerca de 200 mil toneladas de espécies que incluem salmão, robalo, carpa, camarões e caranguejos.

Estrutura Operacional e Dependência de Insumos

A empresa Xinjiang Tianyun Organic Agriculture exemplifica a escala do projeto, com capacidade para produzir mais de 6 mil toneladas de peixe por ano, suprindo cerca de 40% da demanda interna chinesa por salmão. Em 2022, a companhia firmou um acordo de vendas com a Dalian Rich Enterprise Group no valor de 999 milhões de yuans (aproximadamente 140 milhões de dólares) para a exportação de produtos congelados para os Estados Unidos, Canadá e Europa.

Contudo, a viabilidade econômica do sistema enfrenta a restrição do custo da ração, que representa até 70% do orçamento operacional. Sem a escala industrial de proteínas alternativas, como algas ou larvas de insetos, a produção depende visceralmente da farinha de peixe processada a partir de capturas selvagens. Essa dependência física cria um gargalo: para buscar a autonomia alimentar no deserto, a China precisa importar mais de 40% do volume global de farinha de peixe, intensificando a importação de países como a África do Sul.

A implementação da infraestrutura conta com o controle do Corpo de Produção e Construção de Xinjiang (XPCC), estrutura paramilitar que gere ou monitora ao menos 50 fazendas, com faturamento conjunto superior a 290 milhões de dólares. A mão de obra é mobilizada por meio de programas governamentais e um sistema de microcrédito, onde residentes locais contraem empréstimos isentos de juros, de cerca de 1.500 dólares, para adquirir cotas de subsidiárias, atuando simultaneamente como investidores e empregados.